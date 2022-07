L'eurodéputée Valérie Hayer demande que l'IVG soit inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l'UE

Le Parlement européen demande ce jeudi que le droit à l'avortement soit inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'UE après sa remise en cause aux Etats-Unis. "Toute personne a le droit de bénéficier d'un avortement sûr et légal" : par 324 voix dont celle de l'élue mayennaise Valérie Hayer (155 contre, 38 abstentions), les eurodéputés, réunis en session plénière à Strasbourg, ont décidé de demander au Conseil, qui représente les Etats membres, d'inscrire ce droit dans la charte des droits fondamentaux.

Inclure l'avortement dans les droits fondamentaux nécessite toutefois l'unanimité des pays membres, selon les traités actuels de l'UE. Or ce sujet de société divise les Vingt-Sept. C'est pourquoi, les eurodéputés ont également demandé au Conseil "qu'il se réunisse pour discuter d'une convention permettant de réviser les traités" afin de remettre en cause la règle de l'unanimité. Cette demande est accompagnée d'une nouvelle ferme condamnation par le Parlement européen du "recul des droits des femmes et de la santé et des droits sexuels et génésiques aux États-Unis et dans certains États membres".

Avant le coup de tonnerre provoqué par la décision de la Cour suprême américaine, le président Emmanuel Macron, qui prenait alors la présidence tournante de l'UE, avait en janvier déjà souhaité inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale et les forces de gauche ont aussi en projet de l'inscrire dans la constitution française.