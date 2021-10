L'Europe sans frontières à Nîmes à l'occasion des Erasmus Days

Les Erasmus Days sont célébrés à partir de ce jeudi 14 octobre et jusqu'à samedi 16 octobre partout en Europe et notamment à Nîmes. Sept nouveaux jeunes volontaires européens viennent d'arriver chez nous dans le cadre de ce célèbre programme d'échanges qui existe depuis 34 ans et qui a été popularisé par le film "l'auberge espagnole". Ces jeunes sont originaires d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas ou encore de Roumanie. Ils resteront à Nîmes pendant 10 mois et passeront l'année scolaire dans différents établissements de Nîmes et de la métropole comme le lycée Saint-Vincent-de-Paul, le lycée de la CCI ou le "Purple Campus", le CFA, centre de formation d'apprentis de Marguerittes. Dans le même temps, trois jeunes nîmois partent en Allemagne, à Berlin, pour effectuer des stages dans le monde de l'entreprise.

500 jeunes attendus pour le 4e forum de la mobilité internationale

Toujours dans ce cadre, le 4e forum de la mobilité internationale se tient dans les locaux de la CCI à Nîmes ce jeudi de 9h à 16h30. Entièrement consacré à la promotion de la mobilité internationale, ce forum a pour but d’informer les jeunes sur les opportunités de mobilité existantes et les inciter à y prendre part, en leur apportant des solutions pratiques, en leur démontrant l’importance de ces activités pour leur avenir professionnel et en leur faisant rencontrer celles et ceux qui, avant eux, sont partis à l’étranger.

Environ 500 lycéens et étudiants d’Alès et de Nîmes sont attendus à cette quatrième édition du forum à l’hôtel consulaire de la CCI Gard pour se renseigner sur les possibilités et l’organisation de leur mobilité internationale. De nombreux organismes associatifs et institutionnels apporteront des réponses à toutes les questions qui se posent, dispositifs et financements, accompagnement, langues, logement, santé, ou encore stages lorsqu’on envisage un projet de mobilité.