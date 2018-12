L'Europe va financer le Wifi gratuit à Méral : Internet en libre accès dans trois lieux publics de la commune

L'Europe va financer l'installation du Wifi gratuit dans trois lieux publics de Méral, la salle des fêtes, la salle des associations et la mairie. La commune a répondu à un appel à projet lancé par la Commission Européenne, et a été sélectionnée.

Méral, France

"C'est une chance totale pour la commune", sourit Richard Chamaret, adjoint au maire de Méral en charge de l'urbanisme. Il vient d'apprendre que l'Europe va financer l'installation du Wifi gratuit dans la commune, dans trois lieux publics, la salle des fêtes, la salle des associations et la mairie.

La salle des fêtes de Méral, la salle Saint-Pierre. © Radio France - Charlotte Coutard

Un appel à projet lancé dans les 28 pays membres de l'UE

Méral a tout simplement répondu, début novembre, à un appel à projet lancé par la Commission Européenne, "Wifi 4 EU". Plus de 13 000 demandes ont été déposées, 2800 ont été sélectionnées dans les 28 pays de l'Union Européenne, dont Méral.

"On a de grosses difficultés à capter Internet via la téléphonie mobile"

"Pouvoir avoir des points d'accès à Internet est devenu une nécessité, d'autant plus que sur la commune, on a de grosses difficultés à capter Internet via la téléphonie mobile. Dans la salle des fêtes, les personnes ont du mal à capter. Donc là, même si la partie téléphone ne fonctionnera peut-être pas très bien, au moins il y aura la possibilité de se connecter à Internet, donc ça rajoutera un atout", explique Richard Chamaret.

"On a eu la demande lors d'une assemblée générale d'une assurance bien connue, mais on ne fournissait pas le Wifi, donc demain on aura le Wifi, ce sera gratuit pour les personnes qui loueront la salle, les personnes qui seront à côté également, puisque le Wifi rayonnera aussi sur les places avoisinantes", ajoute l'adjoint au maire.

Une bonne nouvelle pour les habitants

"Ce sera toujours un plus pour la salle des fêtes, on pourra capter au moins Internet, et se connecter. Car actuellement quand on fait une recherche sur Internet, et on ne peut pas, on n'arrive pas à capter, parce qu'on n'est pas dans une zone où ça capte", détaille Pascale, une habitante de Méral.

Trois lieux seront donc équipés du wifi gratuit, la salle des fêtes, la salle des associations et la mairie. On captera Internet à l'intérieur et autour des bâtiments.

"Être dans l'air du temps"

"C'est toujours bien qu'il y ait le Wifi gratuit, forcement. C'est l'évolution. C'est vrai que c'est toujours mieux quand on est plus équipés que d'autres communes aussi. Ça sera toujours bon pour les commerces aussi, que ce soit moi ou un autre, d'être dans l'air du temps", enchaîne Manuel, restaurateur à Méral.

Les travaux seront réalisés, si tout va bien, en 2019, financés à 100% par l'Europe. Mais Internet c'est bien, capter correctement quand on téléphone avec son portable, c'est mieux selon Delphine : "c'est vrai que le réseau ne passe pas très bien ici. Même sans bouger des fois il y a du réseau, des fois il n'y en a plus".

Pour le téléphone, la mairie a fait remonter le problème aux différents opérateurs.