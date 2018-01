Au Pays Basque, il est recommandé de parler plusieurs langues pour obtenir un travail. De plus en plus de secteurs d'activités (restauration, hôtellerie mais aussi le commerce) souhaitent de tels profils. Conséquence : de plus en plus de demandes de formation à la langue basque.

Dans les entreprises le mouvement est timide. La loi interdit toute restriction d'ordre lingui en 2004. Peu à peu l'utilisation de l'euskara s'étend dans le monde du travail. Au sein de la toute nouvelle communauté d'agglomération pays Basque on dénombre déjà 14 postes bascophones. Un premier poste en gascon sera même crée fin janvier. Pour la première fois encore la langue locale bénéficiera d'un budget à voter par la communauté à la mi-avril.

L'essentiel des demandes dans les collectivités

Néanmoins, depuis quelques années, on enregistre de plus en plus d'embauches de salariés bascophones. Les secteurs demandeurs sont les services municipaux, le département et la communauté d’agglomération pays basque (née le premier janvier 2018).

Le commerce s'ouvre aussi à l'euskara

Cette demande se renforce aussi dans d'autres secteurs d'activité (hôtellerie, restauration, vente). A tel point que depuis 2013 AEK (Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea, la fédération des cours de basque aux adultes) organise des formations spécifiques dans le cadre de la formation professionnelle. Des modules aidés par la région Nouvelle Aquitaine.

Selon les données communiquées par AEK, il apparaît que 38% des stagiaires en langue basque proviennent des intercommunalités. Viennent ensuite les communes (16%) et le conseil général des Pyrénées Atlantiques (9%). Seulement 6% des personnes formées viennent d'entreprises.

Fort accroissement des apprentis bascophones

Durant la dernière décennie le nombre de ces stagiaires de langue basque dans le cadre de la formation professionnelle a fortement augmenté. De 2 en 2004 ils sont aujourd'hui 259 cette année. Au total, 672 personnes ont été formées de 2004 à 2017. Explications d'Amaia Beyrie, membre d'AEK :

Les chiffres à l'appui

Six mois pour apprendre la langue basque

Grâce à ces modules de formation d'une durée de six mois les stagiaires peuvent acquérir un bon niveau de basque. Les personnes visées peuvent être des assistantes maternelles, des professeurs en devenir ou des futurs chargés de mission. Les stages sont assurés à Anglet (19 personnes au centre culturel Tivoli) et à Itxassou (13 stagiaires). Sur ces 32 élèves 21 sont demandeurs d'emplois et bénéficient d'une prise en charge financière.

Ça m'ouvre un autre monde — Jessica, futur professeur des écoles

Avoir la langue basque c'est vraiment un plus — Maïté Diratchet (assistante maternelle à Bayonne)

Une envie profonde d'améliorer mon niveau — Laurence, à la recherche d'un emploi comme chargé de mission

L'OPLB à l'origine de ce mouvement

Cette reconquête de la langue basque remonte au lancement de l'office public de la langue basque en 2004. Peu à peu l'utilisation de l'euskara s’étend dans le monde du travail. Au sein de la toute nouvelle communauté d’agglomération pays Basque on dénombre déjà 14 postes bascophones. Un premier poste en gascon sera même crée fin janvier. Pour la première fois encore la langue locale bénéficiera d'un budget à voter par la communauté à la mi-avril. Pour les acteurs de l'euskara, il est clair que l'on va vers un pays bilingue dans les années à venir.