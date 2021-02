L'évacuation du squat de Cenon près de Bordeaux condamnée par Monseigneur Gaillot

France Bleu Gironde : Il y a tous les jours des squats qui sont évacués partout en France. Pourquoi l'expulsion de Cenon vous a-t-elle fait réagir?

Monseigneur Jacques Gaillot : Et bien parce que les images que j'ai vues dans les journaux de Bordeaux que l'on m'a transmis m'ont choqué. On y voit dans de grands containers des jouets d'enfants et des nounours jetés. Les familles ont été pressées de partir et n'ont même pas pu prendre leurs maigres affaires. Cela me choque. Il y a évidemment des problèmes, des directives, mais enfin ces étrangers ont une dignité comme nous, ils méritent le respect comme nous. Et je trouve qu'on devrait toujours partir de l'humain dans ces situations.

France Bleu Gironde : Quand vous dites on, qui visez-vous en priorité? Les services de l'état ou l'archevêque de Bordeaux qui a refusé d'ouvrir les portes de la cathédrale Pey-Berland?

Mr Gaillot : Moi j'ai envie de vous dire que c'est un honneur lorsque des étrangers frappent à la porte d'une église. En y entrant, en venant y trouver refuge ils la consacrent à nouveau et restaurent l'Eglise dans son vrai sens, celui de la maison des peuples. Et donc si la porte de la cathédrale de Bordeaux s'était ouverte, d'autres portes se seraient ouvertes dans la journée, parce que vous savez, les étrangers savent qu'une Eglise ce n'est pas un lieu ou ils auraient pu rester longtemps. Mais c'est un lieu tellement symbolique que c'est une alerte pour l'opinion publique et pour les responsables.

France Bleu Gironde : Ce combat pour les sans-papiers vous le menez depuis des années, avez-vous l'impression qu'il évolue?

Mr Gaillot : Je suis d'abord en admiration devant tous ces gens et toutes ces associations à Bordeaux comme ailleurs, qui se donnent aux sans papiers. C'est formidable! Et en même temps, les mêmes lois et les mêmes expulsions reviennent tous le temps, on ne sait pas accueillir dans notre pays. Il faudrait savoir que les étrangers sont des êtres humains comme nous. Avant d'être du nord du sud, blancs ou noirs, ce sont des personnes. C'est tellement important de découvrir ça. Et en plus ils sont un test pour la construction de l'Europe. On protège d'avantage les frontières que les étrangers aujourd'hui alors qu'il faudrait faire l'inverse.