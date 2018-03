Fin (provisoire ?) de polémique entre l'évêché de Bayonne et les Bascos, une association de défense des homosexuels du Pays Basque. L'évêque de Bayonne et Pau, Marc Aillet, renonce à deux réunions "d'accompagnement des personnes à tendance homosexuelle".

Les deux réunions programmées les 7 et 8 mars prochain sont suspendues. Deux réunions, l'une à Bayonne, l'autre à Pau, consacrées à "l'accompagnement pastoral et spirituel des personnes à tendance homosexuelle".

Ces deux journées d'information avaient suscité une levée de boucliers des Bascos, une association Bayonnaise de défense LGBT (lesbienne, gay, bi et transsexuel). Les représentants des Bascos avaient même prévu des actions les 7 et 8 mars à Bayonne et Pau contre les initiatives de l'évêché.

Marc Aillet, évêque de Bayonne, Pau, Lescar et Oloron © Maxppp -

L'évêché annonce son recul dans un communiqué

En quelques phrases l'évêché de Bayonne, Pau, Lescar et Oloron annonce sur son site internet qu'il préfère surseoir à l'organisation des deux réunions. Le communiqué dans son intégralité :

Le communiqué sur le site de l'évêché de Bayonne -

Deux réunions d’information sur l’accompagnement pastoral et spirituel des personnes à tendance homosexuelle ont été planifiées dans le cadre des activités du service diocésain de la Pastorale familiale les 7 et 8 mars, à Bayonne et à Pau.

Ces rencontres, que l’association confessionnelle dénommée « Courage » devait animer, entendait tout simplement répondre aux recommandations du Pape François, qui dans l’exhortation apostolique Amoris laetitia, demande à l’Eglise « d’assurer un accompagnement respectueux des familles, afin que leurs membres qui manifestent une tendance homosexuelle puissent bénéficier de l’aide nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie » (n° 250).

Compte tenu des remous médiatiques qui ont entouré cette annonce et des malentendus ou des tensions qui en ont découlé, nous préférons surseoir à l’organisation de ces deux réunions.

Nous prions les personnes qui comptaient y participer de bien vouloir nous en excuser.

Nous déplorons cependant qu’au nom d’une conception erronée de la laïcité, certains groupes puissent contester à l’Eglise le droit et la liberté de prendre les initiatives qui font partie de sa mission pastorale : aider tous ses fidèles, quels qu’ils soient, à suivre le Christ, dans le plus grand respect de leur liberté.

"Une bonne nouvelle" selon les Bascos

Sollicité par nos soins le président de l'association les Bascos, Bernard Gachen, ne cache pas sa joie.

Bernard Gachen annonce que les Bascos renonceront aux actions envisagées pour contrer les deux réunions "pastoral" centrées sur les homosexuels. En revanche, la mobilisation sera entière le 8 mars, journée de défense des droits des femmes. De son coté, l'évêché de Bayonne n'a pas répondu à nos appels.