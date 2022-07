L'évêque de Perpignan, Monseigneur Turini, nommé archevêque à Montpellier

Depuis ce samedi midi, Monseigneur Turini n'est plus l'évêque en charge du diocèse de Perpignan-Elne. Il a été nommé archevêque à Montpellier, après presque huit ans passés dans les Pyrénées-Orientales.

Après presque huit ans en tant qu'évêque dans les Pyrénées-Orientales, Monseigneur Norbert Turini quitte le diocèse de Perpignan-Elne. Il a été nommé archevêque de Montpellier. Originaire de Nice, il était arrivé à Perpignan en 2014, après 10 ans à Cahors. "Pour moi, partir est un arrachement, parce que j'ai appris à découvrir le peuple catalan, un peuple attachant".

"C'est une forme de mort" - Monseigneur Norbert-Turini, futur archevêque de Montpellier

"Je pars avec un pincement au cœur, de laisser cette église diocésaine dans laquelle j'ai fait de mon mieux. C'est un peu une forme de mort", confie-t-il, "mais pour une autre renaissance." Il le reconnaît, changer de fonction est "un défi, un challenge, à 68 ans". Surtout que l'archidiocèse de Montpellier fait presque trois fois la taille de celui de Perpignan.

"Certains me félicitent, dans l'esprit d'une promotion", avoue Monseigneur Turini,"mais je vois ça comme un service. On m'a appelé, j'ai répondu à cet appel. Je me suis dit, le Seigneur a besoin de toi. Je vois même ça comme une marque de confiance".

Monseigneur Norbert Turini part de Perpignan avec un pincement au coeur Copier

Des moments forts en huit ans au sein du diocèse de Perpignan

L'ancien évêque se souvient avec émotions des moments vécus ici, parfois dramatiques : "Je pense au drame de Millas, à ce qu'il s'est passé dernièrement à Saint-Laurent-de-la-Salanque. On a essayé d'être là pour les familles".

Il y aussi les visites qu'il faisait, au sein de l'association Moutarde et Macédoine, qui sert des repas aux plus démunis. "J'y ai fait des rencontres qui m'ont bouleversé. Des jeunes, qui sont à la rue. Qu'on accueille avec humanité, avec notre foi. C'est une image que j'emporte avec moi, qui m'émeut profondément", reconnaît-il, les larmes aux yeux.

Le futur archevêque prendra ses fonctions le 23 octobre prochain. D'ici-là, Norbert Turini tiendra une dernière cérémonie d'adieu le 18 septembre, à Perpignan. Un administrateur temporaire sera nommé en attendant le nom du prochain évêque de Perpignan.