L'évêque de Rodez devient archevêque d'Avignon

Le Pape François a nommé Monseigneur François Fonlupt, archevêque de l’archidiocèse d’Avignon.

Il succède à Monseigneur Cattenoz, archevêque de 2002 à 2020, touché par l'âge de la retraite de 75 ans.

Mgr François Fonlupt est originaire de la Haute-Loire. Né en 1954, il était évêque de Rodez.

Le Dimanche 11 Juillet dans l’après-midi, il prendra possession du siège d’Archevêque à la Métropole Notre Dame des Doms d'Avignon.

Le nouvel Archevêque "arrive les mains nues" dans un diocèse secoué par des polémiques

Dans son courrier "aux membres du Peuple de Dieu qui est dans le Vaucluse", Mgr François Fonlupt explique qu'il connait "quelque peu Avignon et le Vaucluse pour y être passé en période estivale" mais il reconnait humblement : "je ne connais pas votre Église".

Les catholiques de Vaucluse avaient parfois critiqué la gestion de Monseigneur Cattenoz. Son successeur adopte d'emblée un ton diplomatique : "je ne viens pas vers vous avec un programme arrêté. J’arrive plutôt les mains nues, souhaitant découvrir et recevoir ce que vous êtes et vivez pour l’accompagner et le servir".