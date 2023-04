L'évêque de Valence Pierre-Yves Michel nommé à Nancy

C'était visiblement une surprise pour l'intéressé lui-même. Pierre-Yves Michel annonce sa nomination dans un communiqué ce jeudi. "Le pape François me nomme, en ce jour du Jeudi Saint, évêque du diocèse de Nancy et de Toul, en Lorraine. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive maintenant. Plus tard, peut-être...".

En général, les évêques restent une dizaine d'années dans un diocèse. Pierre-Yves Michel aura passé neuf années dans la Drôme. A 63 ans, il va succéder à l'évêque de Nancy atteint par la limite d'âge de 75 ans. Il sera installé en Lorraine le 18 mai prochain.