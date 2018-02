Dans un communiqué, l'évêque de Viviers interdit aux fidèles de participer et de promouvoir le week-end organisé par le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Un week-end consacré au féminisme et à l'orientation sexuelle en milieu rural.

Annonay, France

L'évêque de Viviers demande je cite à l'ensemble des acteurs d la pastorale des jeunes dans le diocèse de viviers, en Ardèche de ne pas participer à ce week-end, ni d'en faire la promotion. Fin de citation. Ses arguments sont un peu plus haut dans le communiqué: il parle de la gravité de la teneur de la proposition et des propos obscènes employés sur le tract. Il condamne donc le thème de ce week-end mais aussi l'affiche réalisée par le mouvement rural de la jeunesse chrétienne en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un week-end de formation dont le thème a été soumis au vote

En octobre dernier, les permanents et militants du mouvement rural de la jeunesse chrétienne d'Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de tenir un week-end de formation autour du féminisme et de l'orientation sexuelle en milieu rural. Un thème selon l'association peu abordé. Le choix a été soumis au vote et adopté.

Une affiche contenant des propos obscènes selon Mgr Balsa

L'affiche a été dessinée par des jeunes du mouvement. Il s'agissait de montrer un être humain enfermé dans une bulle par des insultes machistes et homophobes. Les insultes sont volontairement crues et donc jugées obscènes par l'évêque de Viviers. Selon le mouvement rural de la jeunesse chrétienne une rencontre avec Mgr Balsa pourrait avoir lieu dans les jours qui viennent pour trouver un terrain d'entente.