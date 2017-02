L'évêque retire son "label" diocésain à une association caennaise

L'évêque de Bayeux Lisieux ne reconnait plus l'association Notre Dame Mère de la lumière, un groupe de prières composé d'étudiants, créé à Caen en 2008. En cause, certaines pratiques de l'association : notamment des prières de guérison.

Les prières de guérison se pratiquent dans l'Eglise, mais de manière très encadrée. Il faut notamment un accompagnement humain et médical. Et l'association Notre Dame mère de la lumière n'en disposait pas. L'évêque de Bayeux Lisieux avait été alerté sur ces pratiques en 2016. Fait assez rare, Monseigneur Boulanger avait alors diligenté une enquête canonique. A l'époque, rien n'avait filtré sur ses motivations, le diocèse avait juste précisé qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de moeurs. L'enquête s'est conclue un peu moins d'un an plus tard. Dans une lettre datée du 30 janvier 2017, Monseigneur Boulanger indique qu'il a recueilli des témoignages sérieux, et qu'il retire au groupe sa lettre de mission. En clair, l'association n'est plus reconnue par le diocèse. Elle peut continuer ses activités, notamment ses maraudes auprès des SDF, mais ses veillées de prière n'ont plus le label diocésain. Il semble, de toute façon, qu'elle ait cessé d'en faire, depuis le déclenchement de l'enquête.