L'ex amiénois David Ducci, sur un nuage après l'exploit saoudien contre l'Argentine

Un exploit "fantastique". Après la victoire (2-1) de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine en phase de poule du Mondial de football au Qatar, David Ducci, ex joueur et dirigeant de l'Amiens, aujourd'hui membre du staff saoudien savoure.

"C'est magique, même dans nos rêves les plus fous, bien sûr on l'espérait mais on se disait que c'était quelque chose d'inatteignable. Les gars l'on fait, c'est fantastique. C'est un début de compétition parfait parce qu'on est le petit poucet de chez petit poucet !"

"Maintenant, ce qu'il se passe c'est que plus personne ne comprendrait qu'on ne se qualifie pas", poursuit David Ducci qui estime que "le plus dur commence", pour l'Arabie Saoudite qui affrontera la Pologne puis le Mexique.