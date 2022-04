L'ex-capitaine de l'ASSE Mahdi Camara écarté du groupe après une bagarre avec un joueur de la réserve

L'ancien capitaine des Verts Mahdi Camara a été écarté du groupe professionnel cette semaine et ne jouera pas face à Lorient ce vendredi 8 avril pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Selon nos confrères du journal l'Équipe, le milieu de terrain a été impliqué dans une bagarre avec un joueur de l'équipe réserve ce lundi après-midi au centre sportif Robert Herbin de l'Étrat.

Mahdi Camara aurait cassé le nez de l'autre joueur

Tout serait parti d'un incident dans les gradins du stade Geoffroy Guichard lors du match entre l'ASSE et l'OM dimanche après-midi où se trouvaient la maman et le frère de Mahdi Camara. Pendant la rencontre, trois spectateurs assis pas très loin se seraient moqués de plusieurs joueurs stéphanois, dont Camara. Le ton est monté et la mère du milieu de terrain aurait été insultée, ce qui a déclenché une bagarre entre le frère et un des spectateurs avant que des stadiers ne les séparent.

Mahdi Camara a eu vent de l'incident et comptait en restait là. Sauf qu'il a appris lundi que le spectateur qui s'est battu avec son frère n'est autre que Yanis Bourbia, gardien de but de l'équipe réserve de l'ASSE. Toujours selon l'Équipe, il serait donc allé le voir dans les vestiaires pour lui demander des excuses. Mais le gardien aurait refusé, provoquant la fureur de Camara et une nouvelle bagarre, dont Yanis Bourbia est sorti bien amoché, avec le nez cassé.

Le milieu de terrain a tout de suite été convoqué par les dirigeants du club, qui ont décidé de le sanctionner. D'après l'ASSE, Mahdi Camara est donc écarté du groupe professionnel. Impossible donc pour le coach Pascal Dupraz de l'aligner sur la pelouse de Lorient vendredi soir.