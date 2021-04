L'ex-députée et secrétaire d'Etat Brune Poirson va rejoindre le groupe hôtelier Accor

"Je verrai vers quels autres horizons je vogue" : ainsi s'exprimait Brune Poirson la semaine dernière en annonçant sa démission de son mandat de députée de Vaucluse. Les choses n'ont pas tardé puisque l'ancienne secrétaire d'Etat en charge de la transition écologique vient d'être nommée directrice du développement durable du géant hôtelier français Accor. Elle prendra ses fonctions le 5 mai prochain.

À 38 ans, elle sera directement rattachée à Sébatien Bazin le président du groupe et elle devient membre du comité exécutif de l'entreprise où elle aura pour mission "de définir, d'animer et de suivre les engagements, la stratégie et le déploiement des plans d'action du groupe en matière de développement durable." Une recrue connue saluée par Sébastien Bazin : "Avec Brune Poirson, je souhaite que nous puissions amplifier nos engagements en matière de préservation de l'environnement et donner un nouvel élan à nos actions..."

Nicolas Sarkozy déjà à la direction du groupe Accor

En marge de cette nomination, Brune Poirson entend poursuivre la mission "éducation développement durable" qui lui a été confiée par le gouvernement ; la prolongation de cette mission a permis à son suppléant Adrien Morénas de lui succéder à l'Assemblée nationale, sans passer par la case élection partielle.

Il y a quelques jours, Brune Poirson déclarait ne plus vouloir "formellement faire de la politique" ; peut-être un sujet de discussion avec l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, lui aussi membre des instances dirigeantes du groupe Accor.