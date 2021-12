L'ex-ministre George Pau Langevin invitée des "Experts" de France Bleu Bourgogne ce mercredi 15 décembre

George Pau Langevin, ex ministre à la réussite éducative , et adjointe de la Défenseure des droits

Vous ne touchez plus vos allocations depuis plusieurs mois et l'administration vous laisse sans réponses ? Votre enfant est porteur d’un handicap et on lui refuse une sortie scolaire ? On vous refuse la location d’un appartement pour une mauvaise raison ? Pour tout cela, inutile d'appeler Superman, on peut tout simplement demander de l'aide auprès du Défenseur des Droits.

France Bleu consacre une journée spéciale à ces personnes qui nous assistent gratuitement dans nos démarches.

Le défenseur des Droits, qu'est ce que c'est ?

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué une nouvelle autorité : le défenseur des droits. Elle regroupe les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS). Le défenseur des Droits a pour mission de veiller à la protection des droits et des libertés des citoyens et de promouvoir l’égalité.

Comment le contacter en Côte-d'Or?

En Côte d'Or , on compte trois défenseurs des Droits qui interviennent dans tout le département. Il est possible de rencontrer les délégués du défenseur des droits :

à la Préfecture le jeudi , sur rendez-vous pris à l’accueil de la Préfecture :

03 80 44 64 00

: à la Maison de Justice et du Droit de l’agglomération dijonnaise, à _ Chenôve _, le mardi matin et le jeudi après midi , sur rendez-vous pris à l’accueil : 03 80 51 78 30

_, le mardi matin et le jeudi après midi , sur rendez-vous pris à l’accueil : au Centre Social de _ Montbard _, deux vendredis matin par mois, sur rendez-vous pris à l’accueil de la maison de Justice, à Chenôve : 03 80 51 78 30

_, deux vendredis matin par mois, sur rendez-vous pris à l’accueil de la maison de Justice, à Chenôve : à la _Maison des adolescent- Adosphère_, permanence dédié à la défense des droits de l’enfant, sur rendez-vous pris à l’accueil : 03 80 44 10 10

Ce mercredi 15 décembre, dans "les Experts" de France Bleu Bourgogne, nous serons en direct avec George Pau-Langevin, ex ministre à la réussite éducative , et adjointe de la Défenseure des droits. Elle est en charge de la lutte contre les discriminations. Elle nous expliquera pourquoi il ne faut pas hésiter à faire appel à ce service.

Rendez-vous avec les "Experts", du lundi au vendredi à 9h30 sur France Bleu Bourgogne