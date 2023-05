L'ex-otage Ingrid Betancourt à Bergerac pour une conférence de soutien à Cécile Kohler, détenue en Iran

Les proches de Cécile Kohler, une enseignante et syndicaliste française détenue en Iran, se sont dits le weekend dernier "extrêmement inquiets" pour sa santé et ont demandé sa "libération immédiate", à la date du "triste anniversaire" de son arrestation, un an plus tôt : "Ce dimanche 7 mai marquera le triste anniversaire de l'arrestation de Cécile Kohler et de son conjoint, Jacques Paris, lors d'un séjour touristique en Iran", indique dans un communiqué son comité de soutien.

Le Barreau de Bergerac-Sarlat organise ce mercredi 10 mai un évènement de soutien à Cécile Kohler, ouvert au public, avec une visio-conférence avec Noémie Kohler, sœur de Cécile, Me Thierry Moser, avocat de la famille et Ingrid Betancourt, Présidente de SOS OTAGES, détenue pendant six ans par les Farc, l'ancienne guérilla marxiste en Colombie, avant d'être secourue par l'armée en 2008.

Une conférence de 14h30 à 17h30

Après un an de détention, ses proches déplorent n'avoir "toujours aucune information sur leur dossier, ni sur un éventuel procès" et dénoncent une détention "arbitraire et sans fondement". Selon le comité, Cécile Kohler, 38 ans, n'a eu en un an "que trois contacts avec sa famille, le dernier datant du 17 avril dernier", lors d'appels "de quelques minutes" et "sous haute surveillance".

Ils demandent à Téhéran, qui accuse le couple d'être des espions, "le respect sans conditions des droits fondamentaux et la libération immédiate de Cécile Kohler et Jacques Paris". Un rassemblements de soutien à la jeune femme est organisé le 14 mai à Paris, au Champs de Mars. A Bergerac, la conférence a lieu ce mercredi 10 mai, entre 14h30 et 17h30, à la mairie de Bergerac au 19 rue Neuve d'Argenson.