Si vous devez passer votre code de la route bientôt vous irez probablement dans un bureau de Poste ou dans l'un des opérateurs agréés. Depuis un peu plus d'un an maintenant l’État a agréé quelques entreprises pour faire passer l'examen. Trois sont présentes en Limousin.

Corrèze, Haute-Vienne

Depuis Novembre 2016 la réforme de l'examen du code de la route est appliquée partout en France. En clair on passe désormais son code chez un opérateur agréé par l’État; il y en a six. Trois sont déjà installés dans le Limousin : La Poste qui a déployé 25 sites au total sur la région, SGS présent à Tulle, Brive, Limoges, Saint-Yrieix-la-Perche et Saint-Junien et à Guéret, et Bureau Véritas présent uniquement à Limoges.

11 400 candidats à la Poste

Le dispositif est un succès si l'on considère le nombre de candidats : la Poste, le numéro 1 en France, a dépassé le million de personnes. En Limousin depuis novembre 2016 ils ont été 11 400 candidats. SGS en a de son côté reçus 500 en Corrèze et 1260 en Haute-Vienne. "Nous avons une capacité d'accueil qui est supérieure aux besoins", explique Eric Breuil, directeur du service code de la route à la Poste. Et c'était le but de la réforme : la Poste comme SGS affichent des délais très brefs pour avoir une place. Cela peut même être du jour au lendemain selon les cas !

Moins d'élèves dans les auto-écoles

Le seul bémol vient des patrons d'auto-écoles. Ils affirment que de plus en plus de candidats ne passent plus par eux. "Certains en se préparent pas. Ils préfèrent payer 30 euros (le prix forfaitaire fixé par l’État, NDLR) sans se rendre compte que s'ils le repassent 10 fois cela leur fera 300 euros" explique Patrice Vergne, de l'auto-école du même nom à Tulle. Un risque même selon lui qu'à terme des auto-écoles ferment leur rideau.