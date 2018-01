Le Mans, France

Yanne Boloh a travaillé pendant un an pour cet ouvrage "L'excellence en Sarthe" publié aux éditions du signe. Il regroupe par ordre alphabétique une cinquantaine d'entreprises du département et montre le savoir-faire des salariés. Ça va de l'ACO au Zoo de la Flèche. Présentation des temps forts avec l'auteure.

J'ai découvert des pépites

"L'idée c'était de trouver des structures qui travaillent de manière excellente" nous dit Yann Boloh, l'auteur du livre, également journaliste indépendante. "J'ai découvert plusieurs entreprises; par exemple je ne connaissais pas la société Cathild qui vend quasiment 99% de ses produits à l'international. Ils sont spécialisés dans les séchoirs à bois. Ils commercialisent des machines et des outils pour sécher le bois en Asie ou en Afrique pour vos instruments de musique ou planche de placards. J'ai été aussi assez surprise par la précision des couturières de Trigano, pour coudre des immenses toiles de tentes. Tous les gestes métiers sont fascinants.

Alors, je ne le dirai pas mais il y a des chefs d'entreprises qui nous ont dit non. L'idée, c'est de leur montrer aussi qu'avec ce premier ouvrage qui regroupe 54 entreprises, les chefs d'entreprises peuvent accepter pour le 2ème tome. Certaines entreprises ne veulent pas dévoiler leur savoir-faire et d'autres n'ont simplement pas l'habitude de communiquer.

On a aussi voulu montrer l'envers du décors. Par exemple, pour le MSB, l'idée était de creuser sur l'organisation de la structure. Au MSB, il y a trente salariés, un certain nombre de bénévoles qui sont fondamentaux, et le club propose aussi un réseau de contacts pour les entreprises".