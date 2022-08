Été 2022 : l'excellente saison des campings de Côte-d'Or

"On fait une excellente saison !" c'est le sentiment d'Etienne Pascal, le responsable régional des campings de Bourgogne-Franche-Comté. Dans toute la grande région, les 330 campings font le plein cet été. Tous les mobil-homes, chalets ou yourtes ont trouvé preneurs et en moyenne 8 emplacements sur 10 pour tentes ou campings cars sont occupés.

Une étape sur la route du retour

Pour cette dernière semaine du mois d'août, ça commence à sentir la fin au "Relais des Hautes-Côtes", un joli camping niché sur les hauteurs de Chamboeuf, au dessus de Gevrey-Chambertin. Sous les grands pins, la plupart des voitures ou campings cars affichent des plaques d'immatriculations allemandes, hollandaises, italiennes ou belges. Laurence savoure quelques brasses dans la piscine. Elle vient de passer deux semaines de vacances en France avec son compagnon et la Côte-d'Or est une étape sur la route du retour qui les ramène à Anvers. "On a choisi la Bourgogne parce qu'on aime bien manger" lance-t-elle en riant. "Aujourd'hui , on va aller faire un tour à Beaune pour goûter le vin, c'est notre plan de la journée."

Mêmes motivations pour Elena, Giorgio et leur fils Giovanni. La petite famille italienne profite de quelques journées dans ce camping familial avant de reprendre la route pour Vérone. "Entre le vin et la moutarde, vous avez des trucs sympas" assure Eléna dans un français impeccable. "Je me note tous les campings qui nous plaisent et on imagine bien revenir ici."

Eléna nous explique pourquoi elle a choisi ce camping de Chamboeuf Copier

Et même le ministre Hollandais des Finances !

"L'été 2022 marque le retour de notre clientèle étrangère" se félicite David Molinaro, propriétaire et gérant de ce camping de 50 emplacements. "Cette année les italiens sont venus en nombre, mais on a eu aussi des Australiens, des Belges, des Allemands, des Danois et bien sûr des Hollandais. Leur ministre des Finances est même venu passer une nuit ici la semaine dernière !"

"Cônes de pins gratuits !" Des petits hollandais ont monté un stand pour s'amuser dans une des allées © Radio France - Olivier Estran

Un dépaysement à une heure de la maison

On cherche les rares plaques de voitures françaises. Ah tiens, voici... un immatriculé "21" ! Lionel habite à Chatillon-sur-Seine, et lui aussi a décidé de faire un stop sur la route du retour à la maison. "On ne connaissait pas du tout par ici. C'est tranquille ! Il y a tout ce qu'il faut avec les jeux pour les enfants et la piscine. On reviendra même pour profiter d'un week-end en yourte !"

Il y a ceux qui s'apprêtent à rentrer et les autres. Deux gros camping-cars se présentent à l'entrée. Christine et ses amis arrivent de Haute-Marne. "Pour nous les vacances commencent !" déclare-t-elle "On habite pas loin, on connait bien sur les vins de Bourgogne, mais pas ce coin de la Côte-d'Or. On va donc y passer deux jours. Nos amis restent eux plus longtemps."

David Molinaro, très heureux de son été 2022 © Radio France - Olivier Estran

"J'ai encore une dizaine d'arrivées par jour" commente David Molinaro, "mais la semaine prochaine ça va se calmer." Le camping de Chamboeuf fermera ses portes le 10 septembre. Pas le temps de savourer un repos bien mérité pour le propriétaire qui reprend dans la foulée son entreprise de terrassement.