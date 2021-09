L'explorateur breton Guirec Soudée donne de ses nouvelles à sa famille

Le navigateur breton Guirec Soudée a croisé la route d'un bateau dans la nuit de mercredi à jeudi 2 septembre. Il a pu s'entretenir avec sa famille, raconter son quotidien et son chavirement suite à une tempête début juillet.

Cela faisait deux mois que les proches de Guirec Soudée n'avaient pas entendu sa voix. Le Breton a téléphoné à sa famille à 1h30 du matin dans la nuit de mercredi à jeudi 2 septembre. L'appel a duré quinze minutes, d'habitude ses proches n'ont que quelques informations partielles envoyées par les bateaux qui croisent le chemin de l'explorateur breton.

Le commandant du navire Caroni Plain a aperçu l'aventurier. Il a appelé la famille de Guirec Soudée et a collé son téléphone à la radio VHF. Cet appel est une grande joie pour la famille du Breton et Alice Claeyssens, membre de l'équipe qui suit l'aventurier. "Généralement les mails que nous recevons de la part des bateaux qui croisent Guirec sont très succincts. Il est juste noté sa position et «je vais bien»."

Guirec Soudée raconte son quotidien

Guirec Soudée fait la traversée de l'océan Atlantique à la rame. Il est parti mi-juin des côtes américaines, depuis il vit à quelques centimètres de l'eau. "Il a vu des choses extraordinaires : baleines, dauphins. C'est ce qui l'a sauvé pour ne pas devenir complètement fou. Il aime les animaux, il doit se sentir dans son élément !" se réjouit Alice Claeyssens, son amie.

Cet appel en pleine nuit a surpris la famille. "Ses proches étaient abasourdis ! Guirec a immédiatement pris des nouvelles de sa famille. C'est sa plus grosse inquiétude, avant même sa survie. Il a dit que tout se passait bien, qu'il avait suffisamment de nourriture pour revenir en Bretagne".

La semaine dernière, Guirec Soudée était arrivé à la même latitude que Brest, à 500 miles des côtes bretonnes. Les conditions météo ne sont pas en sa faveur. "Il doit faire face à un vent d'est ce qui l'a fait dériver. Il a mis une ancre flottante pour éviter de trop dériver. De temps en temps, il rame mais il n'arrive pas à parvenir là où il était dernièrement". Le vent d'est devrait s'essouffler vendredi 3 septembre mais Guirec Soudée ne bénéficiera pas de vent portant les prochains jours. L'équipe projette l'arrivée de Guirec Soudée entre le 15 et le 20 septembre à Brest.

L'aventurier a été pris dans une tempête

Durant cet appel, Guirec Soudée a raconté son chavirement suite à une tempête le 2 juillet dernier. "Quand il est en «mode tempête», Guirec s'enferme dans sa cabine étanche. Sauf que comme c'est étanche, il manque vite d'air, donc il ouvre de temps en temps un hublot. Tout à coup, de l'eau s'est engouffrée par ce hublot et le bateau s'est retourné. L'eau a noyé toute l'électronique de l'embarcation, il a dû avoir très très peur." Ses téléphones satellites sont devenus hors d'usage. Il ne communique qu'avec sa radio VHF avec les autres bateaux.