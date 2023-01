L'exposition Niki de Saint Phalle de Toulouse dépasse les 100.000 visiteurs

Vingt ans après la disparition de l'artiste, une exposition est consacrée à Niki de Saint Phalle depuis octobre dernier au musée des Abattoirs à Toulouse. Le succès est immense et il n'est pas terminé puisque l'exposition se tient jusqu'au 5 mars prochain. L'exposition se concentre sur deux décennies de la vie de Niki de Saint Phalle, les années 1980 et 1990 mises en lumière à travers des dizaines d'œuvres.

Le 100.000e visiteur a été célébré ce mercredi. Deux habitants de Longages ont reçu un pass illimité d'un an au musée des Abattoirs.

Un des plus beaux succès des Abattoirs

Cette exposition rejoint ainsi les grands succès du musée d'art moderne comme l'a été "Picasso et l'exil" en 2019 où plus de 120.000 visiteurs s'étaient déplacés. "C'est super de voir que, pour une fois, une exposition d'art contemporain réunit autant de monde et un public si varié. C'est l'avantage de Niki : ça intéresse absolument tout le monde", déclarait sur France Bleu en octobre dernier Audrey Palacin, assistante de conservation au musée des abattoirs.

Découvrir ou redécouvrir les multiples facettes de l'artiste

L'exposition de Niki de Saint Phalle nous plonge dans l'univers inclassable de l'artiste. Les "nanas" sont là mais aussi son projet de toute une vie : le jardin des Tarots créé en Toscane avec 22 œuvres monumentales. Beaucoup de mobilier (vases, fauteuils, lampes) permet de découvrir à quoi ressemblait le quotidien de l'artiste. L'occasion aussi de découvrir les grands combats de sa vie, le racisme et la lutte contre le Sida.

