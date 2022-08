L'expulsion de l'imam nordiste Hassan Iquioussen suspendue par la justice administrative

La décision du tribunal administratif de Paris est tombée ce vendredi en début d'après-midi : la justice suspend l'expulsion vers le Maroc de l'imam originaire de Valenciennes, Hassan Iquioussen. Les juges ont estimé qu'elle porterait "une atteinte disproportionnée" à sa "vie privée et familiale".

Une décision immédiatement contestée par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a annoncé dans la foulée son intention de faire appel de cette décision devant le Conseil d'Etat. Les autorités accusent le prédicateur né en France, mais de nationalité marocaine, de propos "antisémites, homophobes et anti-femmes" dont certains, tenus il y a près de 20 ans. Le tribunal estime de son côté que les pièces du dossier n'ont pas permis d'établir que l'imam "ait réitéré des propos antisémites postérieurement à 2014", ni qu'il ait encouragé son "auditoire au séparatisme".

Réaction du ministère de l'Intérieur

Dans un communiqué, la place Beauvau explique "être bien décidée à lutter contre ceux qui tiennent des propos de nature antisémite et contraire à l'égalité entre les hommes et les femmes." De son côté, l'avocate d'Hassan Iquioussen a réagi : "Monsieur Iquioussen remercie la justice française d'avoir su garder la tête froide malgré l'ampleur médiatique de ce dossier." Elle évoque une décision "mesurée et salutaire".

Hassan Iquioussen est né à Denain, près de Valenciennes, et selon Gérald Darmanin, il aurait décidé à sa majorité, de ne pas prendre la nationalité française. L'intéressé explique lui avoir renoncé sous l'influence de son père, et avoir tenté ensuite après de la recouvrer, en vain.