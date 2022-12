L'extinction de l’éclairage nocturne provoque des étincelles au conseil municipal de Bordeaux

Lors du conseil municipal de Bordeaux ce mardi 13 décembre, l’éclairage public n’était pas inscrit à l’ordre du jour mais le sujet a pourtant donné lieu à des échanges électriques entre la majorité et une partie de l’opposition. Alors que la mairie écologiste a prévu d’éteindre, par souci d'économies, les lampadaires des quartiers résidentiels à partir du 2 janvier 2023, le groupe Renouveau Bordeaux a interpellé Pierre Hurmic sur la question et l’absence de concertation.

"On a découvert cette décision, monsieur le maire, lors des conseils de quartier", déclare Thomas Cazenave, le chef de file de l’opposition macroniste. "C'est une mesure qui va impacter le quotidien de tous les Bordelais. La décision d'éteindre 57% de l’éclairage de la ville la nuit et on n’en débattra pas en conseil municipal ? On a plein de délibérations, plus techniques les unes que les autres mais les sujets qui concernent vraiment leur quotidien, n’en font pas l'objet. C’est une méthode brutale."

"Les jeunes femmes renonceront à sortir dans la ville"

"Je serai l’une des premières à m’interdire de sortir la nuit", affirme Anne Fahmy, conseillère municipale du groupe Renouveau Bordeaux. L’élue Renaissance déplore également l’absence de dialogue. "La concertation, c'est pour répondre aux inquiétudes des habitants, c'est pour entendre les contraintes de ceux qui travaillent la nuit, c'est pour écouter les mamans qui ont peur que les adolescents tremblent quand la lumière sera éteinte."

La séance du conseil municipal de Bordeaux ce mardi 13 décembre dans le palais Rohan. © Radio France - Jules Brelaz

"Vous auriez pu, dans le cadre de la concertation, mettre sur la table d'autres scénarios, ajoute Thomas Cazenave. Je pense à la ville de Lyon qui, le week-end, n'éteint pas l'intégralité de la ville. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit, parce que nous avons des jeunes qui sortent." L’opposition macroniste déplore "le revirement" du maire Pierre Hurmic qui assurait en février 2022 qu’ "il n’y aura pas d’extinction subie sans concertation".

"On n’instrumentalise pas les peurs"

"Monsieur Cazenave, est-ce qu’il vous a échappé que depuis février, il y avait eu une guerre qui avait été déclenchée ?", s’interroge Pierre Hurmic, avant de qualifier l’intervention de son opposant de "surprenante voire décalée". Le maire écologiste de Bordeaux dit "assumer totalement" sa décision d’éteindre l’éclairage nocturne, une mesure qui a été "mise à l’ordre du jour" de tous les conseils de quartier. "Nous devons faire des économies impérative face alourdissement de la facture énergétique de notre ville".

Selon la majorité, la mesure va permettre d’économiser 800.000 euros sur les 3 millions d’euros que coûte l’éclairage public à Bordeaux. L’extinction nocturne permet aussi "d’éviter 136 tonnes de CO2". Pour Pierre Hurmic, c’est "l’urgence climatique" qui impose "cette décision difficile".

"Dans toutes les villes qui ont mis en place l'extinction de l'éclairage nocturne, il n'y a pas d'augmentation des chiffres de l'insécurité", explique Claudine Bichet, adjointe au maire chargée des finances, du défi climatique et de l'égalité entre les femmes et les hommes

"M. Cazenave, n'essayez pas de faire croire que la baisse d'éclairage engendre un taux d’insécurité supplémentaire." Le maire de Bordeaux bat en brèche les arguments de l’opposition concernant le risque d’insécurité. "Les études qui sont en notre possession prouvent qu'il n'y a pas plus d’insécurité dans une rue qui n'est pas éclairée la nuit". En revanche, "l’insécurité routière diminue précisément" dans une rue qui n’est pas éclairée parce que l’automobiliste "doit faire plus attention" aux autres.