L'Extra, un restaurant inclusif qui emploiera des personnes handicapées, en projet à Reims

C’est un restaurant pas comme les autres qui doit ouvrir à Reims. L’association Les amis du RB22 a lancé le projet du restaurant l’Extra, un restaurant inclusif qui emploiera des personnes en situation de handicap. Parmi les futurs employés, Vanessa Tribadi, 23 ans. Cette jeune femme aux cheveux blonds, qui marche d'un pas assuré, est atteinte d'un handicap mental.

"_Quand j'étais petite, on m'a toujours rabaissée, on me disait souvent : "_T'es pas capable de travailler", se souvient Vanessa, le coeur serré, "donc je veux montrer à ces gens-là que je suis capable." Quand on lui a proposé de devenir serveuse à l’Extra, elle a un peu hésité avant d’accepter.

Un appel aux dons pour ouvrir ce restaurant

Désormais, le projet la fait vibrer. "Ce projet, c'est un nouvel élan, pour moi c'est du dépassement de soi", sourit Vanessa Tabari, "il est magnifique, ce projet, j'en ai des papillons dans le ventre... j'ai vraiment ma place dans ce projet-là." Pour financer ce restaurant, ils ont lancé un appel aux dons sur le site Hello Asso. 50 000 euros ont déjà été collectés, mais il en faudrait entre 300 000 et 400 000 pour voir l’ouverture du lieu.

La jeune fille attend désormais d’être formée, comme les neuf autres membres de l’équipe. Gonzague Peugnet, le président de l’association Les amis du RB22, qui porte le projet, estime que l’ouverture de ce restaurant est essentiel. Il reste désormais à trouver le lieu du restaurant avant de débuter la formation.

Avec Anna Huot