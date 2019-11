L’extrême pauvreté augmente en France, selon le rapport du Secours catholique

Les pauvres sont de plus en plus pauvres. C'est le constat alarmant du Secours catholique qui publie jeudi son rapport annuel sur l’état de la pauvreté en France. L’association souligne l'augmentation de la précarité des femmes, de leurs enfants, des retraités et des migrants.