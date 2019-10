L'habitat intergénérationnel arrive au centre-ville de Pau

Pau, France

Faire vivre des jeunes de 25 ans, des familles monoparentales, des retraités dans un seul et même immeuble. Ça s'appelle l'habitat intergénérationnel. Jeudi 17 octobre, un immeuble de ce type a été inauguré à Pau, au 5 rue Lamothe, en plein centre-ville. C'est l'association Habitat et Humanisme qui est à l'origine du projet. 10 logements permettant à 11 locataires d'âges et de profils différents, tous en situation de précarité, d'obtenir un logement. Ils sont sélectionnés sur dossier. Des appartements classiques, du studio au T3, mais avec au rez-de-chaussée une salle commune. "On se fait des petits repas, on fait quelques anniversaires" raconte Solange, 57 ans, arrivée en janvier. Sa famille est à 600 kms. "Ça permet de casser l'isolement, je ne suis plus seule. Avant je n'étais pas très loin, mais j'habitais seule dans mon immeuble, tout au fond d'une cour. Le danger c'est qu'on s'habitue et on n'a même plus le désir des autres tellement on est seul. Et le désir revient ici, il refleurit."

Bientôt un autre habitat de ce type à Pau

C'est bien là l'objectif de l'habitat intergénérationnel : retisser des liens entre les générations. "Le concept c'est de dire aux jeunes d'être attentifs aux aînés, et aux aînés de dire "vous avez un capital de vie, quelque chose à transmettre"", explique Bernard Devert, président-fondateur de l'association Habitat et Humanisme. "Ces personnes sont en capacité d'ouvrir des chemins. Ça peut être des conseils, des courses, les personnes âgées peuvent garder les enfants pour les familles monoparentales, etc. On a fait des maison de retraite pour les personnes âgées, des résidences étudiantes où les étudiants sont à part, on fait des quartiers pour les personnes aisées, moyennes, pauvres... Cette société ne peut pas continuer comme ça ! Il n'y a qu'à voir les tensions, les fractures qui sont béantes. Je crois que cette opération vient réparer ces fractures."

Il existe déjà un immeuble intergénérationnel à Jurançon, un autre va ouvrir dans quelques mois rue Cazaubon à Pau ( avec 7 logements). Des projets sont également prévus à Bayonne, Dax, Mont de Marsan, et Tarbes.