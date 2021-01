L'hébergement d'urgence dans la Loire sous tension du fait des confinements

Comment s'organise l'hébergement d'urgence dans la Loire dans cette période de crise sanitaire ? La préfecture assure qu'il y a suffisamment de places disponibles pour répondre à la demande et les associations qui assurent des maraudes auprès des sans-abri ou des personnes très démunies ont le sentiment que peu de personnes dorment effectivement dans la rue dans le département alors que le froid s'installe. Mais les dispositifs exceptionnels appliqués en 2020, du fait de la crise sanitaire, pèsent sur le fonctionnement de l'hébergement d'urgence dans le département.

"Le [premier] confinement l'année dernière nous a conduit, suite aux décisions gouvernementales de prolonger la période hivernale jusqu'au 10 juillet à maintenir les personnes qui avaient été mises à l'abri, et ça nous fait _240 personnes de plus qui étaient à l'hôtel en début de période hivernale_", explique Thierry Marcillaud, directeur de la cohésion sociale dans la Loire. C'est pour cette raison qu'on peut parler d'une certaine tension sur l'hébergement d'urgence et qu'il faut selon lui "structurer le dispositif en l'adaptant à la situation sanitaire pour libérer un peu de places d'hôtels et ainsi gagner en souplesse".

Capacité restreinte dans les lieux d'hébergement collectif

Thierry Marcillaud assure toutefois que toutes les demandes faites auprès du 115 sont satisfaites actuellement, même si ce n'est "pas à l'instant T". Il précise que 326 places "spécifiques hiver" sont ouvertes et occupées sur le département.

Certains sites d'hébergement collectif ont aussi été réorganisés en raison de la situation sanitaire. Celui des Lauriers à Saint-Étienne par exemple accueillait en général 93 personnes, indique la Direction départementale de la cohésion sociale. Actuellement, la capacité est restreinte à 40 personnes afin de faire respecter la distanciation sociale. Pour compenser, un autre site a été ouvert à Andrézieux-Bouthéon.