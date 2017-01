L'hébergement d'urgence en Touraine suffisant pour l'instant

Avec les températures glaciales, le numéro d'appel d'urgence, le 115, continue de recevoir des dizaines d'appels chaque jour en Indre-et-Loire. Pour autant, pour la première fois depuis très longtemps, le dispositif mis en place par la préfecture semble efficace.

Le dispositif d'hébergement d'urgence mis en place par la préfecture d'Indre-et-Loire aurait-il enfin été calibré pour couvrir les besoins? La question est ouvertement posée après ce week-end du réveillon du nouvel an. Ce week-end, le numéro d'urgence, le 115, n'a refusé un hébergement d'urgence qu'à une seule personne, car elle a appelé trop tard. Pour tous les autres demandeurs, ils ont dormi à l'abri. "Certes, ça n'a pas été facile de trouver les lits disponibles" précise quand même les responsables du 115, mais le dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence hivernal articulé par la préfecture a "donné un peu d'air, surtout la soixantaine de places ouvertes en plus fin novembre, mises à disposition par les bailleurs sociaux pour l'hiver", jusqu'à fin mars assure le 115.

Dispositif d'urgence mis en place au début de l'hiver par la préfecture :

393 places sont pérennes en Indre-et-Loire

35 places d'accueil de nuit ont été ouvertes à la mi-novembre

60 places ont été débloquées par les bailleurs sociaux fin novembre

Auparavant, le 115 pouvait refuser un hébergement à des dizaines de personnes chaque soir en Touraine. Ce n'est plus le cas

Autre avancée cette année : les horaires d'ouverture des accueils de jour et des lieux d'hébergement sont étendus. Chaque jour, en Indre-et-Loire, en plus de la soixantaine de places ouvertes par les bailleurs sociaux, il y a 428 places disponibles dans le département, essentiellement sur l'agglomération tourangelle. Entre 140 et 150 places sont bloquées car les personnes y restent plusieurs jours voir plusieurs semaines. En cas de grand froid, de nouvelles places pourraient être ouvertes dans des gymnases.