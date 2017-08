L'hébergement gratuit cartonne à Bordeaux !

A Bordeaux, le concept d'échanger sa maison pendant ses vacances, cartonne. C'est cinq fois plus d'échanges que l'an dernier. 1 500 habitations sont référencées rien qu'à Bordeaux intra-muros.

Les échangeurs de maison sont nombreux en Nouvelle Aquitaine. Trois fois plus d'échanges que l'an dernier dans la région, avec la ville de Bordeaux en tant locomotive. En 2016, la métropole a été la cinquième ville la plus visitée en France, derrière Paris, Aix-Marseille, Lyon et Nice. Bordeaux a la cote.

Pénurie de maisons à échanger à Bordeaux

Et Emmanuel Arnaud, le président du site d'échange de maison Guest to Guest, l'a bien compris : "On a identifié Bordeaux et la Nouvelle Aquitaine comme une destination qui avait la côte mais on n'avait pas assez de maisons. On a donc investi pour développer". Et ça marche. Au total, 1 500 maisons sont référencées rien qu'à Bordeaux et 12 000 dans toute la région Nouvelle-Aquitaine parce qu'il "y a Bordeaux la ville mais c'est aussi tout le terroir qu'il y a autour".

Un état d'esprit qui change

Odette Fournie utilise ce système d'hébergement gratuit depuis plus de dix ans. Elle constate une nette augmentation de la demande mais regrette un changement de l'état d'esprit : "Avant on échangeait nos maisons sans regarder si c'était vraiment équivalent. Cette notion disparaît un peu. Maintenant, on sent que c'est pour le gain d'argent. "