Toujours plus d'habitants dans l'Hérault. Montpellier gagne, Sète perd

Avec 13 500 habitants de plus chaque année, le département de l'Hérault confirme son attractivité. La croissance démographique profite surtout à Montpellier et Béziers.

Hérault, France

L'INSEE vient de publier ses chiffres sur l'évolution démographique du département de l'Hérault et la région Occitanie entre 2012 et 2017. L'Hérault compte désormais 1 144 892 habitants au 1er janvier 2017 et enregistre une croissance de sa population de 1,2 %. C'est plus que la moyenne nationale et régionale. L'Hérault est l'un des départements les plus dynamiques du pays, avec chaque année 13 500 habitants supplémentaires. Castelnau-le-Lez et Agde sont les deux villes qui gagnent le plus d'habitants sur cette période 2012-2017. Une augmentation de 3 % pour Agde dont la population atteint donc 28 900 habitants en 2017, soit 4000 habitants de plus qu'en 2012. Castelnau-le-Lez profite bien sûr de l'attractivité de Montpellier avec une hausse de 4,2 %. La commune passe la barre des 20 000 habitants.

Cette croissance démographique profite essentiellement aux agglomérations de Montpellier, Béziers, aux communes le long du littoral et des axes autoroutiers.

La population de l'aire urbaine de Montpellier augmente de 1,2 % entre 2012 et 2017. Une hausse qui est de 1,1 % à Béziers et de 0,7 % à Lunel. L'INSEE souligne que tous les espaces des aires urbaines sont concernés par cette croissance : les couronnes périurbaines, les agglomérations et les villes-centres. Hausse également sur l'A9, entre Montpellier et Nîmes et sur le long de l'A75 qui relie Béziers à Clermont-Ferrand.

Sète est en baisse ainsi que Bédarieux et Lodève

Seule l'aire urbaine de Sète fait exception en perdant quelques habitants sur cette période 2012-2017 (-0,1%).

Certaines zones du Massif Central sont en baisse démographique : les hauts cantons, la haute vallée de l'Orb et les contreforts du Larzac. C'est ainsi que Bédarieux (5800 habitants) perd une centaine d'habitants pas an entre 2012 et 2017. Même tendance pour Lodève (7 400 habitants) dans une moindre mesure.

L'Hérault, un département très urbanisé

L'Hérault est le deuxième département d'Occitanie par sa population, derrière la Haute-Garonne. Avec 441 000 habitants, l'agglomération de Montpellier est la 15ème de France. La commune se classe au 7ème rang national. Béziers et Sète dépassent les 90 000 habitants chacune. A elles seules, ces trois villes concentrent plus de la moitié de la population du département.