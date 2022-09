L'Hérault en vigilance orange orages et inondations à partir de 3 heures et toute la journée de mardi

L'Hérault et le Gard passent en vigilance orange orages pluies et inondations mardi 6 septembre à compter de 3 heures du matin et pour toute la journée. Météo France prévoit un épisode pluvio-orageux actif avec un risque de stationnarité et des cumuls conséquents.