L'Hérault est le premier département touristique d'Occitanie

Hérault, France

La saison estivale vient d'être lancée, les résultats sur l'attractivité touristique de l'année dernière ont été publiés. L'Hérault consolide sa place de premier département touristique en Occitanie.

Forte affluence à l'aquarium de Montpellier

25% des touristes qui choisissent l'Occitanie comme destination de vacances s'arrêtent dans notre département. Ils étaient quatre millions en 2018. Parmi eux, 33% d'étrangers : majoritairement des Allemands, des Britanniques et des Hollandais, mais aussi des Espagnols et des Suisses. L'an dernier, plus de deux millions de passages ont été comptabilisés sur les deux aéroports du départements, Montpellier Méditerranée et Béziers Cap d'Agde.

Un touriste étranger dépense en moyenne cinquante euros par jour, contre 36 pour un français. Il faut dire qu'il y a de quoi faire dans l'Hérault : parmi les sites les plus prisés, l'aquarium Planet Ocean de Montpellier arrive en tête, avec près de 330 000 visiteurs. Il est suivi par le musée Fabre à Montpellier et par l'abbatiale de Saint-Guilhem-le-Désert, qui date du IXème siècle.

Le littoral héraultais attire les touristes

Le FISE, qui n'est pas géré par le département, mais par la Métropole de Montpellier, a également rassemblé les troupes, une fois encore, sur les rives du Lez. Plus de 612 000 spectateurs du monde entier sont venus admirer les athlètes de sport extrême.

Le littoral a la côte également, avec une légère préférence (31%) pour la partie ouest : Valras, Sérignan, le Cap d'Agde... Première station thermale de France, les thermes de Balaruc ont attiré près de 55 000 touristes l'année dernière.