Météo : l'Hérault et le Gard en vigilance orange aux orages en raison d'un épisode méditerranéen

C'est le premier épisode pluvio-orageux de septembre, suffisamment sérieux pour que Météo France place l'Hérault et le Gard en vigilance orange aux orages, pluies et inondations pour la journée de samedi. On parle d'un épisode méditerranéen qui remonte d'Espagne et devrait plutôt toucher l'est de l' Hérault dans la matinée ou samedi à la mi-journée.

Il pourrait donner des cumuls de pluies jusqu'à 100 millimètres en quelques heures et même sur un temps encore plus court avec un risque de cellules orageuses stationnaires.