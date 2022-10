VIDEO - L'Herbaudière baptise la première vedette dernière génération de la SNSM

Il a fallu taper deux fois la bouteille de champagne pour la casser, mais la vedette SNS17-01 est bien inaugurée et baptisée, grâce à Cécile Couillon, marraine du navire, et au Père Joseph Martineau. Ils étaient observées par une centaine de personnes ce samedi matin au port de pêche de L'Herbaudière.

ⓘ Publicité

C'est un navire dernière génération qui a coûté plus de deux millions d'euros à produire. Un concentré de technologie développé par la SNSM et les Chantiers Couach. Ce changement s'inscrit dans un plan national de renouvellement de la flotte des sauveteurs en mer, 100 unités devraient voir le jour d'ici dix ans, pour un budget total estimé à plus de 140 millions d'euros.