L'hermione à Caudebec-en Caux : la billetterie ouvre vendredi

Caudebec-en-Caux, France

L'Hermione en vedette à Caudebec-en Caux. La réplique du célèbre bateau français construit en 1997 va quitter Rochefort le 27 avril et prendre la direction de Rouen pour l'Armada. Auparavant les Normands et les touristes pourront visiter la frégate à Caudebec-en Caux où le bateau fera escale.

Le prix de la visite

"La perle du Val de Seine" accueillera l'Hermione trois jours, du 5 au 7 juin. Le bateau arrivera à 12h30 le 5 juin. Les visites sont prévues de 15h30 à 18h. Le 6 juin de 10h30 à 18h. Et de 10h30 à 13h le 7 juin. Dès vendredi 19 avril, 80% des billets seront disponible en prévente sur le site de l'officie de tourisme du Pays de Caux - Vallée de Seine.

Le billet coûte 6 euros pour les plus de 15 ans , 2 euros pour les 6-15 ans et la visite est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. La visite de réplique de la frégate du 18eme siècle dure une demi-heure. 120 personnes peuvent être accueillis en même temps sur le pont de l'Hermione. Sur présentation d'un billet Hermione et pour 1 euro de plus, les visiteurs peuvent accéder au MuséoSeine et au musée gallo-romain de Lillebonne. Le billet sera valable du 5 juin au 31 août 2019.

Des navettes gratuites

Des parkings seront mis à disposition du public en dehors de la ville de Caudebec-en-Caux avec des navettes gratuites vers le quai.