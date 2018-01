Port-Vendres, France

Depuis son long voyage aux États-Unis en 2015, la réplique de la frégate de La Fayette n'a encore jamais navigué en Méditerranée.

à lire Destination la Méditerranée pour l'Hermione en 2018

Ce déplacement est très attendu. Des milliers de curieux de toute la région devraient se rendre sur la côte Vermeille.

La venue de l'Hermione ne coûtera finalement "que" 17.000 euros à la commune de Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales.

L'investissement financier pour ce séjour en avril prochain est en réalité bien supérieur (84.000 euros pour trois jours de présence), mais la mairie a trouvé des partenaires publics pour aller au bout de son projet, encore incertain il y a quelques semaines.

Des partenariats avec le département, la région et la communauté de communes

Le mairie a reçu fin décembre, le soutien financiers du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. La convention a été signée ce jeudi en mairie. : une enveloppe de 30 000 euros. Le Conseil régional d'Occitanie et la Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille doivent aussi s'engager financièrement (respectivement pour 27.000 et 10.000 euros).

Le maire de Port-Vendres réussit son pari, après avoir un temps été longtemps critiqué par ses opposants, qui dénonçaient un coût totalement exorbitant pour la commune.

"La ville ne pouvait pas à elle seule assumer ce voyage", reconnait le maire Jean-Pierre Roméro.

Jean-Pierre ROMERO, le maire de Port-Vendres Copier

C'est un événement non négligeable pour le département. "Des milliers de curieux sont attendus", explique l'élu. L'Hermione va "pulser l'avant-saison touristique", renchérit Hermeline Malherbe, la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales.

Hermeline MALHERBE, la présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales Copier

Pour acheminer le public et en raison du manque de places de stationnement, la mairie de Port-Vendres envisage de faire appel à la SNCF pour affréter des trains supplémentaires, comme pour les fêtes de Collioure.

L'Hermione amarrée du 20 au 22 avril, quai de la République à Port-Vendres

Le programme est quasiment bouclé. L'Hermione est attendue au large de Port-Vendres le vendredi 20 avril à 10h. Des animations nautiques sont prévues sur le plan d'eau, mais le détail n'a pas encore été précisé.

La mairie va faire appel à des bateaux pour recevoir le navire au large. Il sera à quai vers 11h. Le public pourra ensuite monter à bord moyennant finance jusqu'à 18h.

Les visites seront possibles le samedi de 10h à 18h, puis le dimanche de 10h à 17h, heure à laquelle l'Hermione quittera Port-Vendres.

Avant les Pyrénées-Orientales, des escales à Barcelone, Sète, Marseille ou Toulon

L'Hermione ne sera pas seule à Port-Vendres. Un autre navire réputé, la frégate militaire La Fayette fera aussi escale au même moment à Port-Vendres avec ses 200 marins. Le délégué militaire départemental en a fait la demande, d'après la mairie

Après le départ de l'Hermione, un autre navire réputé est attendu en arrière saison : en octobre prochain, le Belem revient. C'est un habitué des lieux, il est là tous les deux ans.

L’Hermione est un navire de guerre français en service de 1779 à 1793 qui a permis à La Fayette de traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Amérique. Aujourd’hui, entièrement reconstruite, la frégate entame un voyage en Méditerranée.