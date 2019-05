L'Hermione à Dieppe ce week-end : tout ce qu'il faut savoir pour en profiter

Dieppe, France

Il y aura foule ce week-end dans le port de Dieppe. Foule pour accueillir et visiter l'un des plus célèbres navires du monde. L'Hermione est attendue ce vendredi 10 mai 2019 après-midi et va rester à Dieppe jusqu'à lundi matin. Le navire arrive de Cherbourg, escale qu'il a dû quitter plus tôt que prévu en raison du mauvais temps. En tout cas les Dieppois sont prêts à faire la fête à L'Hermione.

"C'est la première fois que L'Hermione accoste à Dieppe, c'est donc un grand événement, explique-t-on à la mairie. Le navire stationnera sur le Quai des Indes, c'est un symbole car c'est _près du quartier historique des marins et pêcheurs dieppois_. Et autour du bateau, nous avons prévu un village d'animations avec des concerts, la présence d'associations maritimes. L'idée c'est de lancer notre saison estivale ce week-end"

Entrée dans le port prévue à 16h vendredi

Des centaines de personnes sont attendues dès vendredi après-midi sur terre, mais aussi en mer, pour voir L'Hermione arriver depuis le Cap d'Ailly. La réplique - qui emmena le marquis de la Fayette en Amérique - devrait ensuite entrer dans le port, via le pont tournant, aux alentours de 16 heures. Il y aura même des coups de canon pour souhaiter la bienvenue au navire.

Le grand public pourra monter à bord samedi et dimanche toute la journée. 5 000 personnes pourront visiter L'Hermione. "Mais nous avons voulu négocier une gratuité des entrées pour les habitants du territoire de l'agglomération. 3 500 places, dont 2 000 pour les Dieppois, ont ainsi été attribués", poursuit la mairie. L'agglomération avait voté une subvention de 80 000 euros pour faire venir L'Hermione et s'assurer de ces billets gratuits. Une subvention qui avait été critiquée par certains maires.

Encore 1500 places à vendre

Reste donc 1 500 places payantes. 800 ont déjà été vendues sur Internet. "Il reste donc des billets à vendre sur place, environ 650 sur les deux journées de samedi et dimanche entre 9h30 et 17h30, à raison de 20 places par créneau de visite de 30 minutes. Les places seront en vente à côté du bateau", précise l'office de tourisme.

Les tarifs sont de six euros par adulte, deux euros pour les enfants jusqu'à 15 ans et gratuit pour les moins de 2 ans.

Des parkings spéciaux sont prévus

Si vous comptez venir en voiture, sachez que le parking de l’usine Alpine, qui compte 550 places, situé avenue Vauban, est accessible de 8 heures à 20 heures, samedi et dimanche. Une navette gratuite partira ensuite toutes les vingt minutes, de 8h30 à 19 heures. Par ailleurs, un parking habituellement réservé aux poids lourds sera ouvert spécialement pour l’occasion sur le cours de Dakar.

L'Hermione quittera Dieppe lundi matin pour Ouistreham, dans le Calvados. Mais le navire reviendra vite en Seine-Maritime, d'abord à Rives-en-Seine et ensuite évidemment pour l'Armada de Rouen du 6 au 16 juin.