L'association qui gère le bateau historique a dû annuler toutes les animations prévues pour le printemps 2022. L'avarie détectée sous la ligne de flottaison est plus sérieuse que prévu. Le bateau restera plus de six mois en cale sèche à Bayonne.

L'association Hermione - La Fayette qui gère le navire l'a annoncé ce lundi dans un communiqué : l'Hermione restera plus longtemps que prévu à Bayonne, vraisemblablement plus de six mois. Son séjour sera prolongé au printemps. Les mots choisis sont techniques, mais on saisit la gravité des avaries du bateau : "Après de premières investigations faisant suite à la découverte d’une zone de faiblesse sous la ligne de flottaison en juin dernier à La Pallice, les premières observations confirment que l’avarie est sérieuse et que les travaux pour réparer les dommages constatés à bord ne seront pas réalisables _dans les six mois à veni_r".

L'association a dû annuler son voyage prévu au printemps 2022 en Europe du Nord. Le bateau "L'Hermione" quittera son port d'attache, Rochefort ce mercredi 8 septembre, pour arriver quelques jours plus tard à Bayonne où elle sera mise en cale sèche, rive droite, près du port du soufre d'Anglet. Ce bateau historique est une réplique à l’identique d’une frégate du XVIII° siècle. En juin dernier, une inspection avait permis de déceler une fragilité sur une zone située à l’arrière-bâbord, sous la ligne de flottaison.