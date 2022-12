L'heure est au repas de Noël dans les cantines de Tournefeuille, à l'ouest de Toulouse

C'est une tradition à la veille des vacances scolaires : les enfants des écoles et personnels du périscolaire et de la restauration scolaire ont droit à un repas de Noël à la cantine. Des menus revisités pour être festifs, gourmands tout en conservant une qualité nutritionnelle.

À Tournefeuille, commune de l'ouest toulousain, 2.800 repas ont été servis aux enfants scolarisés en maternelle et en primaire ce jeudi midi. Des menus concoctés dans la cuisine centrale de Tournefeuille, puis livrés dans les écoles. La cuisine centrale fournit aussi certains Ehpad publics, les résidences autonomie qui ont aussi droit à un repas de Noël.

France Bleu Occitanie a pu déguster le repas de Noël aux côtés des enfants de l'école élémentaire publique Le Château :

Patrick Garnier, le chef de la cuisine centrale, a élaboré son menu il y a quelques mois déjà. Il faut être attentif à l'origine des produits, à la qualité des matières premières : 75% des produits de la cantine sont labellisés, 45% des produits sont bio.

Au menu : dinde, marrons et chocolats

Dans les assiettes des petits : un émincé de dinde agrémenté de marrons et de châtaignes, des pommes de terre duchesse, un fromage, une chouquette au chocolat, une clémentine, une papillote et un père Noël en chocolat. Exceptionnellement, un père Noël sert du Fanta orange à boire. Les enfants sont ravis.

Le maire de Tournefeuille, Dominique Fouchier, explique que malgré des budgets contraints et une hausse du coût des matières premières alimentaires cette année, la commune est "montée en puissance sur les produits biologiques, avec un label Ecocert niveau 2". Les tarifs de la cantine n'ont pas augmenté en 2022, ils avaient été réhaussés en 2021, avec un barème de 10 tranches différentes en fonction des revenus des familles.

Des repas élaborés par les élèves de temps en temps

Alain Paul est l'adjoint délégué à la restauration scolaire, il explique que la cuisine centrale de Tournefeuille a été rénovée sur plusieurs années. Elle permet de préparer des repas pour les écoles, les résidents des Ehpad, et les enfants des crèches. Il précise que les repas "plaisirs" n'ont pas lieu uniquement à Noël : "Une fois tous les deux mois, une école élabore son menu, les élèves choisissent ce qu'ils veulent manger, et la cuisine centrale prépare ce repas qui sera servi à toutes les écoles. On ne va pas se cacher que reviennent souvent les burgers, frites, nuggets ou donuts, mais on équilibre tout cela. Nous avons une commission cantine."