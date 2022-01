L'hippodrome accueille la 135e édition du Grand Prix de Pau ce dimanche

C'est le jour de la 135e édition du Grand Prix à l'hippodrome de Pau. De 11h à 17h30, des animations sont prévues pour les plus passionnés mais aussi pour les amateurs. Pari, jeu de piste, poney, ski virtuel, rugby, etc. Le directeur de l'hippodrome, Jean Brouqueyre, promet qu'il y en a pour tous. Au programme, 11 courses se tiennent dès la fin de matinée : 5 courses à obstacles et 6 courses plates, donc le steeple-chase.

À 16h12, c'est le top départ de la grande course d'obstacle : le steeple-chase. 11 chevaux, 11 compétiteurs, s'affrontent sur 5 300 mètres, 20 obstacles à franchir. Il y a d'autant plus de joie que l'année dernière les courses s'étaient déroulées à huis clos à cause de la crise sanitaire. Ce dimanche aura donc bien le goût de retrouvailles pour cette course très attendue de l'hiver à Pau.

Jauge autorisée à 5.000 personnes

L'hippodrome écrit sur son site qu'à 11 h, "l’œuvre de Jean-Luc Ducreux, « Cheval Cabré », sera inaugurée au rond-point de l’Hippodrome." ll s'agit d'une statue de 5 mètres de hauteur et de 1,8 tonnes, qui orne l’entrée Nord de la ville depuis fin octobre dernier. Elle sera inaugurée par le maire de Pau, François Bayrou, et toutes les personnes ayant participé à son installation. L’accès au rond point sera alors bloqué de 10h45 à 11h30. L’accès au parking se fera par une entrée sur le boulevard du Cami Salié qui permettra d’accéder à l’esplanade.

L'après-midi sera également rythmée par une démonstration de saut en parachute au-dessus de l'hippodrome. L’école des troupes aéroportées de Pau prévoit un saut vers 15h et les parachutistes atterrissent sur les pistes. Ils doivent remettre le trophée au gagnant du Grand Prix.