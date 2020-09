L'hippodrome de Craon retrouve son public et une belle ambiance pour les Trois Glorieuses

Ce lundi 7 septembre est la dernière journée des Trois Glorieuses à l'hippodrome de Craon et c'est avec le public, comme depuis le vendredi 4 septembre. C'est longtemps resté incertain mais la Préfecture de la Mayenne a finalement autorisé 5.000 spectateurs par jour, pas plus, alors que sur les autres éditions, c'est le double. Malgré tout, l'hippodrome a repris vie après des semaines de huis clos, il a retrouvé son public dans une belle ambiance ce dimanche 6 septembre.

Pour chaque course, au signal, les spectateurs se sont installés autour du rond central pour passer en revue les chevaux et les jockeys, et chacun y est allé de son petit commentaire.

La foule s'est ensuite élancée pour rejoindre les champs de course et donner de la voix :

C'est justement cette ambiance en tribunes qui plaît tant à Jean-Claude, un habitué des Trois Glorieuses. "Je viens depuis l'âge de 14 ans donc ça fait plus de 50 ans. Au début, je venais avec mes parents et maintenant, j'emmène la famille, mes petits-enfants", explique ce Mayennais.

Les Trois Glorieuses, c'est une tradition

L'épidémie a bien failli tout chambouler. L'accueil du public sur cet événement est longtemps resté incertain. Alors une fois sur place, Sylvie et François étaient prêts à profiter, sans s'inquiéter particulièrement du coronavirus. "Avec le masque, on est en sécurité. On fait attention à ne pas être trop près les uns des autres. Il y a moins de public et comme le terrain est très grand, tout est là", indiquent ces Craonnais.

Un bémol quand même qui revient beaucoup dans les allées, c'est le prix de l'entrée. Il est 12 euros au lieu de 6 habituellement.