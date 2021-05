L'hippodrome de Roberty au Pontet rouvre ses portes au public

Ce dimanche 23 mai cette réunion du dé confinement se fait dans le respect des mesures sanitaires. Après une année blanche en 2020 et trois réunions à huis clos cette année ce dimanche de Pentecôte verra les amateurs de courses de chevaux retrouver le cadre champêtre de cet hippodrome classé.

La jauge a été fixée à 1.000 spectateurs, les tribunes ne pourront proposer que 35% de leur capacité et dans les files devant les guichets les parieurs devront respecter une distance d'un mètre.

L'entrée reste fixée à 5 euros et le menu traiteur à 15 euros

Apres des mois de silence les hippodromes vont à nouveau retentir du son des sabots des galopeurs et des cris des parieurs. Cette réunion sur l'hippodrome du Pontet va servir de test que tous les autres hippodromes de la région Sud Est vont suivre avec attention. L'hippodrome de Roberty propose d'autres rendez-vous le 13 et le 27 juin ainsi que le 11 juillet.

Le Vaucluse est riche en hippodromes

Chacun des hippodromes du Vaucluse relance son programme de courses. Cavaillon organise deux réunions les 30 mai et 22 aout. Bollène les 6 et 20 juin. Sault et Carpentras seront en concurrence à la mi-août.