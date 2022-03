L'histoire de dessins sauvés du camp de Beaune-la-Rolande racontée au Cercil

C'est l'histoire de portraits d'hommes internés durant la seconde guerre mondiale au sein du camp de Beaune-la-Rolande dans le Loiret qui sera contée ce soir au Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv d’Orléans. Ces dessins sont l'œuvre de Fizel Zylberberg, dit Zber, un artiste polonais. Ils sont passés de main en main pour être protégés et conservés aujourd'hui au Musée d’art et d’histoire du judaïsme (MAHJ) de Paris.

Interné à Beaune-la-Rolande

Après des études de dessin et de gravure à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie Zber arrive en France en 1936. A 32 ans, il est un artiste déjà reconnu quand il est arrêté le 14 mai 1941 lors de la rafle dite du « billet vert », la rafle à Paris des juifs étrangers. Il est déporté à Beaune la Rolande. Durant un peu plus d’un an, il donne des cours de dessin et réalise de nombreux portraits d’hommes internés dans le camp. Il fera également des portraits de patients de l'hospice de Beaune-la-Rolande, qui sont aujourd'hui au Cercil. Durant cette période, Zber se lie d'amitié avec Isaac Furmanski, un ingénieur influent qui organise le comité de résistance du camp. "On ne peut pas dire quand et comment, ces dessins sont sortis du camp" indique Annaïg Lefeuvre mais "on peut dire que c'est Sténia, la fiancée de Zber qui va lés récupérer puis se sentant en danger va les confier à Dorka l'épouse de Furmanski" précise la directrice du Cercil. En 1991, 18 d’entre eux, ont été déposés au Musée d’art et d’histoire du judaïsme de Paris qui l'an dernier leur a consacré une exposition.

Objets de survie et de mémoire

Ces portraits sont poignants. "C'est un trait extrêmement fin, extrêmement précis d’hommes de tout âge, _des visages fermés_" rapporte Annaïg Lefeuvre. Ces hommes "n'ont pas été identifiés à ce jour, il n'y a pas d'identification, il y a donc tout un travail de recherches à faire" poursuit la directrice du Cercil. Ces portraits sont aussi le reflet de la vie du camp de Beaune-la-Rolande. "Ils ont fait l'objet d'une exposition ouverte aux habitants en janvier 1942 au sein du camp d'internement". Pour Annaïg Lefeuvre "ils sont le témoignage d'une vie artistique, culturelle au sein du camp mais aussi les objets de survie et de mémoire, de traces qui traversent le temps de génération en génération". Transféré au camp de Pithiviers, Zber est déporté en juillet 1942 à Auschwitz où il est assassiné en octobre. Ce soir, ses portraits seront commentés par Adrien Dupuis-Hepner, l’arrière-petit-fils d’Isaac Furmanski qui lui est revenu des camps de la mort. Rendez-vous à 18 heurtes au Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel d'Hiv.