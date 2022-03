"L'histoire de l'Algérie, il faut qu'elle soit écrite par le peuple" plaide un tourangeau d'origine algérienne

Il y a soixante ans le cessez-le-feu entrait en vigueur en Algérie, après la signature des accords d'Evian. Une entrée en vigueur théorique. La guerre entre armée française et indépendantistes algériens ne s'est en effet pas arrêtée à cette date symbolique. Les violences se sont poursuivies jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en juillet 1962.

Emmanuel Macron présidera une cérémonie ce samedi midi à l'Elysée, avec des appelés, des combattants indépendantistes, des harkis et des rapatriés. Dernièrement, sur les conseils de l'historien Benjamin Stora, le chef de l'Etat a reconnu la responsabilité de l'armée française dans plusieurs événements de cette guerre. Mais Alger, de son côté, continue de réclamer des excuses officielles de la France pour la colonisation.

On souffrait des bombardements parce qu'il y avait le napalm - Salah Merabti

Un épisode de l'Histoire qui reste douloureux entre les deux pays. Et cela se confirme à la mosquée de Tours. On y retrouve Salah Merabti, qui est d'origine algérienne et qui est aussi le président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire. Ses premières années ont été bercées par les fusillades et les bombes. Il ne perd pourtant jamais sa bonhomie, quand il raconte les horreurs de cette guerre qu'il a vécu jusqu'à ses 17 ans. "Si j'avais des caméras à l'œil, je pourrais tourner un film mieux que celui des Américains, mieux que Hollywood ! On souffrait des bombardements parce qu'il y avait le napalm. Je me rappelle des grands bidons qui étaient lancés des pentes. C'est une flamme jaune et noire. Elle lèche tout sur son passage. Et si ça s'infiltre dans les casemates, on crame là-dedans".

Parler, l'une des clés pour une mémoire apaisée

Il n'a jamais hésité à en parler à ses quatre enfants, à ses huit petits-enfants. C'est pour lui l'une des clés pour une mémoire apaisée. Mais c'est loin d'être le cas pour tous. Mohamed Sadoun par exemple n'a jamais eu aucun détail de ses parents sur cette période. Il reconnait que ça lui manque mais il demande aujourd'hui à l'Etat français un vrai geste. "C'est la reconnaissance du fait qu'on nous a fait du mal, qu'on a été victimes".

C'est le civil qui a reçu tout sur la tête

Pour Salah Merabi, ce qui est important, c'est de ne pas laisser la parole aux seuls anciens militants indépendantistes du FLN. "Les anciens du FLN, ils l'ont vécu en tant que militaires, mais ils ne l'ont pas vécu en tant que civils. C'est le civil qui a reçu tout sur la tête, les bombardements, la famine, la répression, les coups de bâton, la fuite dans les montagnes. L'histoire de l'Algérie, il faut qu'elle soit écrite par le peuple. Le peuple qui l'a vécu". Lui-même a perdu vingt-quatre membres de sa famille pendant les huit ans qu'aura duré cette guerre.