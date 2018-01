Retour sur l'année 2017 du navigateur niçois Jean-Pierre Dick. Une année riche sur son monocoque de 60 pieds St-Michel Virbac : une arrivée en quatrième position du Vendée Globe en début d'année et une première place sur la Transat Jacques Vabre en novembre.

Le navigateur azuréen Jean-Pierre Dick a vécu une année bien remplie, riche en émotions et en réussite. Après seize ans à sillonner les mers du globe en Imoca, Jean-Pierre Dick s'apprête à naviguer sur un autre support "l'Easy to fly", un catamaran à foils de huit mètres dont il est le concepteur. Il participera en 2018 aux cinq régates du programme officiel.

Retour sur l'année 2017 du navigateur niçois Jean-Pierre Dick Copier

L Easy to Fly @VilledeNice skippe par @JeanPierre_Dick, parrain de l événement, qui sera sur le Stade Nautique #NiceUltimed au printemps prochain. #Nautic2017pic.twitter.com/EC4gG9FAkS — Jean-Baptiste Durier (@jbdurier) December 6, 2017

Du Vendée Globe à la Jacques Vabre

Le 25 janvier dernier, Jean- Pierre Dick franchissait en quatrième position la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Après 80 jours 1 heure et 45 minutes de bataille, Jean-Pierre Dick bouclait au finish le tour du monde en solitaire et sans escale, dans une régate quasiment au contact depuis l'océan Indien avec Yann Eliès.

Yann Eliès avec qui Jean Dick prendra le départ, quelques mois plus tard, de la Transat Jacques Vabre, depuis le Havre. Ils remportent cette transat treize jours et 7 heures plus tard à Salvador de Bahia au Brésil. Jean-Pierre Dick va continuer de collaborer avec StMiche avec en ligne de mire le prochain Vendée-Globe en 2020, où Yann Eliès sera à la barre du bateau.

Les grandes victoires de Jean-Pierre Dick

Quatre Transat Jacques Vabre : 2003 avec Loïck Peyron, 2005 avec Nicolas Abiven, 2011 avec Jérémie Beyou et 2017 avec Yann Eliès

Deux Barcelona World Race : 2008 avec Damien Foxal, 2011 avec Loïck Peyron

Programme 2018 de l'Easy To Fly :

ETAPE 1 : GRAND PRIX DE NICE Lieu : Nice - FRANCE Date : Fin avril – début mai 2018

ETAPE 2 : GENEVE - ROLLE - GENEVE Lieu : Genève - SUISSE Date : 1er au 3 juin 2018

ETAPE 3 : BOL D'OR MIRABAUD Lieu : Genève - SUISSE Date : 8 au 10 juin 2018

ETAPE 4 : GARDA FOILING WEEK Lieu : Lac de Garde - ITALIE Date : 28 juin au 1er juillet 2018

ETAPE 5 : MEDITERRANEE Lieu : à confirmer Date : 11 au 14 octobre 2018