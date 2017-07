L'histoire fabuleuse d'un migrant afghan devenu... créateur de haute couture

C'est une histoire hors-du-commun : un jeune styliste tourangeau organise ce samedi 15 juillet un défilé de haute-couture. C'est au château de Bois-Guy à Parigné. Le jeune homme de 21 ans a été abandonné par des passeurs en gare de Tours, alors qu'il avait 15 ans. Depuis, il s'est bien relevé.

Sur les robes de Sami Nouri, des barbelés sont brodés en fil d'argent. Sa signature, lui qui a franchi les frontières. Et qui s'est affranchi de son pays, l'Afghanistan, où son métier est impossible : "je ne pouvais pas faire ça en Afghanistan, il faut toujours cacher la femme", explique-t-il, "on ne peut pas du tout développer nos idées, pour les femmes, on ne peut faire que des manteaux". Le manteau, on en loin, il montre une longue robe saumon, en soie, tulle et plume d'autruche : "plutôt une robe sexy, c'est transparent mais on ne voit pas tout, ça respecte la femme"

"Je ne pouvais pas faire ça en Afghanistan, il faut toujours cacher la femme". En France, Sami Nouri peut désormais se faire plaisir. © Radio France - Théo Hetsch

Il présente sa première collection à 17 ans

Qu'il est loin le temps où le petit Sami cousait dans la chambre du foyer à Tours. Six ans seulement ont passé. Sami a grillé les étapes : "je portais des vêtements que je fabriquais comme je pouvais, dans ma chambre", se souvient le jeune homme. Il arrive à 15 ans en France et est recueilli par l'aide sociale. "Dans le foyer, ils ont remarqué que je savais travailler et m'ont aidé à envoyer des CV". Au lycée, le jeune homme impressionne : il présente sa première collection à même pas 18 ans. Il parvient ensuite à décrocher des stages dans les plus grandes maisons : Galliano, Gaultier, etc... Il se fait bien remarquer. Jean-Paul Gautier, en fait son protégé pendant 3 ans.

Sur les robes de Sami Nouri, des barbelés sont brodés en fil d'argent. A côté, Maxime Brabo, représentant de France Inter Mode, une des entreprises qui a aidé Sami Nouri dans son projet © Radio France - Théo Hetsch

Sami séduit tous ceux qu'il rencontre. Dont Michaël, le propriétaire du château à Parigné, qui prend en charge son défilé. Il le repère il y a 2 ans à la télévision : "c'était très impressionnant, je croyais voir un homme de 200 ans tellement il faisait preuve de maturité !" rigole Michaël Linhoff, "moi aussi je suis étranger, j'ai fait partie d'une minorité, j'ai eu envie de l'aider".

Sami a pu compter sur le soutien de nombreuses petites mains pour l'aider dans son projet. © Radio France - Théo Hetsch

Et ce n'est pas le seul. Sami a reçu le soutien de nombreuses entreprises du territoire qui toutes participent bénévolement au défilé. Un défilé qui aura lieu à 22h ce samedi au château de Parigné. Et un défilé qui aura achevé l'intégration de Sami Nouri : il a obtenu la nationalité française il y a deux mois.

Le reportage de Théo Hetsch:

L'extraordinaire histoire de Sami Nouri Copier