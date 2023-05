L'histoire incroyable d'une veste de parachutiste à l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise

"J'en perds mes mots ! Notre père était si patriote et fier d'avoir servi dans l'armée. C'est vraiment un grand honneur. Je pense qu'il nous regarde et nous sourit de là-haut". Ann, une des filles de John "Jack" Lang écrase une larme. Quelques instants auparavant, une toile kaki est tombée, dévoilant une vitrine dans l'espace Neptune de l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise. A l'intérieur : la veste de saut du parachutiste américain de la 82e division aéroportée, celle qu'il portait dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, au moment de sauter sur le Cotentin. Le parachutiste de 21 ans a été largué loin de sa cible : il a été recueilli et caché par les habitants d'une ferme.

Cette relique a été mise au jour dans les années 1970-1980 : un collectionneur la découvre dans une ferme normande dans les environs de Graignes. En 2017, un Manchois passionné, Arnaud Digard, l'achète chez un antiquaire. Un an plus tard, il identifie le propriétaire de la veste, un certain John E. Lang. "A l'intérieur de la veste, il y avait le nom complet et le matricule de soldat", souligne le Manchois.

"Les Lang, c'est comme les Dupont et les Martin chez nous"

C'est le début d'une vaste enquête sur les traces du militaire. "Moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas la veste en tant que telle, mais qui l'avait portée. Personne n'avait fait de recherches. Ce n'était pas forcément facile parce que le soldat s'en est sorti, et l'armée américaine protège l'identité de ses militaires. Donc il faut retrouver des informations par rapport à son dossier. Je l'ai retrouvé dans les archives de Saint-Louis dans le Missouri, là où sont tous les dossiers des soldats. J'ai pu identifier d'où il est originaire", souligne Arnaud Digard. Le Manchois découvre que le soldat Lang réside dans le Montana. Il réussit à affiner ses recherches à un village. "Des Lang aux Etats-Unis, c'est comme des Dupont ou des Martin chez nous. C'est un certain nombre de coups de chance, d'opiniâtreté du propriétaire", confie Marc Lefèvre, le président de l'association Airborne Museum.

Une histoire d'amitié autour d'une veste

Par hasard, il envoie un mail sur le site internet d'un candidat au Sénat portant le même nom et résidant dans le Montana. Bingo ! Réponse immédiate. "John was my father ! Wow please respond to me" ("John était mon père ! Wow, merci de me répondre !"). Il se trouve qu'on est la veille de la fête de Thanskgiving et les six enfants de John Lang sont rassemblés chez le frère aîné. "Je pense que ce candidat était le premier surpris, et moi le second, sourit Arnaud Digard. On a pu commencer à discuter. Une première sœur est venue, puis une deuxième, une troisième... Et ce mardi, on reçoit les trois derniers enfants de la fratrie. C'est formidable d'avoir noué une amitié avec une famille autour d'une veste."

Le soldat n'a jamais souhaité revenir en Normandie. "Ces Américains connaissaient très peu de choses sur cette histoire, car il en a très peu parlé. Il avait été très traumatisé par les combats et la perte de ses camarades. Cette histoire a révélé quelque chose dans cette famille. ils ont voulu en savoir plus. Ils sont venus. Et aujourd'hui, on s'est liés d'amitié. C'est une belle histoire", précise le Manchois.

John "Jack" Lang appartenait à la 82e division aéroportée américaine © Radio France - Pierre Coquelin

Des objets qui raconte l'Histoire, mais aussi des histoires. "Tous les objets présentés sont des authentiques. Quand ils ont une histoire personnelle, c'est encore mieux. Quand on parle de la guerre, on parle des milliers de morts, etc. Mais des milliers et des milliers, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais quand on parle de Jack, John ou David, là, ça parle à chacun", note Marc Lefèvre.

Après la Normandie, John "Jack" Lang a participé aux combats dans les Ardennes et en Allemagne. Il a été démobilisé en 1945. Le soldat a reçu quatre médailles. A son retour de la guerre, il a repris la ferme familiale. John Lang est mort en 1997.