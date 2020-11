L’historien drômois Jean-Noël Couriol est décédé

L'une des voix de France Bleu Drôme Ardèche n'est plus. L'historien Jean-Noël Couriol est décédé ce mercredi 28 octobre, ses obsèques ont lieu ce lundi dans l'intimité. Pendant vingt ans, de 1995 à 2005, Jean-Noël Couriol est intervenu sur France Bleu Drôme Ardèche, il réalisait des chroniques sur notre patrimoine. Professeur d'histoire-géographie au collège de Crest, il était aussi officier dans l'ordre des palmes académiques et avait reçu les insignes de chevalier des arts et lettres.