L'Hommage aux héros, "tout sauf un DDay Land" selon l'un des metteurs en scène

En marge d'une rencontre avec des élus de Carentan-Les-Marais et des environs, Serge Denoncourt, concepteur et l'un des deux metteurs en scène de L'Hommage aux héros, a révélé les contours de ce vaste projet sur le Débarquement et la Bataille de Normandie, qui pourrait s'installer dans le secteur.

Serge Denoncourt, d'abord, une question de vocabulaire. L'hommage aux héros, c'est quoi ? Un parc mémoriel ? Un DDay Land comme certains l'appellent ?

C'est tout ce que vous voudrez mais pas un DDay Land. Depuis le début du projet, on s'est mis dans un devoir de mémoire, dans une recherche historique, dans une honnêteté. Et tout d'un coup, j'étais au Canada et je lis "DDay Land", "Puy du Fou", et je deviens fou ! Car ce n'est absolument pas ça du tout. J'ai rencontré des opposants la semaine dernière et je leur ai demandé où ils avaient trouvé ça. C'est dommage, car ça part d'une mauvaise communication, complètement fausse.

Un théâtre sur rails de 800 places

Peut-on parler de parc ?

On ne parle pas de parc non plus. Ce qui a confondu tout le monde, c'est qu'on a demandé 25 hectares pour construire un théâtre. Le gens nous ont dit qu'on les prenait pour des idiots car 25 hectares pour un théâtre, c'est énorme. Donc, ça nous a obligé à expliquer un peu notre projet. En fait, c'est un théâtre de 800 places environ - on est en étude en ce moment. Un théâtre sur rails. Donc les 800 spectateurs vont avancer sur un travelling avant sur 800 mètres. Des spectateurs qui vont être à New York, à Londres, Paris, en Angleterre pendant les préparatifs du DDay, en Normandie avec les résistants, etc. Et puis, on ira même après le Débarquement.

Un malentendu qu'il va falloir détricoter pendant plusieurs mois à mon avis

Ce que vous cherchez, c'est sortir de la vision "américaine" du DDay ?

C'est les Américains, les vainqueurs, qui racontent l'histoire. Donc, les Canadiens, les Français qui ont débarqué, ceux qui ont subi la Bataille de Normandie, etc. on n'en parle finalement peu. Je voulais rééquilibrer les choses et parler de la Bataille des haies, de la souffrance des Normands après le Débarquement, des dommages collatéraux. J'étais vraiment dans une démarche d'hommage, et puis on me retourne que je veux faire un Puy du Fou, un DDay Land, voire un Parc Astérix... Ben non, en fait. J'ai fait 140 spectacles dans ma vie, j'ai une bonne réputation. Je ne vois pas pourquoi je viendrais la détruire. On a un devoir de respect envers les morts. On voulait plus faire un lieu de mémoire. Mais voilà... Malentendu. Et il va falloir le détricoter pendant plusieurs mois à mon avis. Moi je suis ouvert à rencontrer tout le monde.

C'est une clé, une porte d'entrée qu'on offre pour toute la région. Pas le contraire.

Qu'est-ce qui va être novateur par rapport aux musées notamment ? Il y en a beaucoup dans le secteur.

C'est tout l'aspect immersif, théâtre vivant avec des technologies avancées. Ce théâtre sur rails n'existe pas. On est en étude avec des ingénieurs. Plutôt que de changer de décor, on passe d'un décor à l'autre dans des mouvements scéniques. On passe de New-York à Paris avec les voitures, les restaurants, etc.

Une porte d'entrée pour toute la région

Concrètement, il faut s'attendre à quoi sur scène ?

C'est une exploration de 45 minutes sur dix ou douze scènes. L'idée, ce n'est pas d'être en compétition avec ce qui se fait dans la région, au contraire. C'est d'intéresser des plus jeunes grâce à des technologies nouvelles. Des jeunes canadiens, américains, français, etc. C'est une clé, une porte d'entrée qu'on offre pour toute la région. Pas le contraire.

Plusieurs sites sont en compétition pour accueillir ce projet. Quels sont les atouts de Carentan-Les-Marais ?

Vous posez la question à la mauvaise personne. Ce n'est pas moi qui prendrai la décision. Moi, j'ai besoin de 25 hectares en Normandie. Après, je peux vous dire qu'il y a des choses qui nous intéressent. Par exemple, cette célèbre photo de la petite fille qui offre des fleurs à un soldat américain en juin 1944, on l'a mise dans notre document. On est très bien accueilli par Carentan. Il y a l'espace pour le faire. Beaucoup de choses vont dans le sens de Carentan. Après, il y a des dimensions économiques, politiques dont je ne me mêle pas.

Y aura-t-il des figurants ?

Oui. Ce projet représente plusieurs centaines d'emplois : figurants, accueil, machinistes, techniciens de scène, etc. On ne va pas aller les chercher à Paris ! On va recruter dans la région. C'est un projet qu'on essaye d'ancrer dans la réalité de la Normandie, et pas d'arriver avec nos gros sabots.

Un projet comme ça prend quatre ans à réaliser. Donc il faut se décider là.

Le projet doit être abouti pour le 80e anniversaire du DDay en 2024. C'est une course contre la montre qui débute ?

C'est pour ça qu'on va savoir bientôt où ça va se situer. Car un spectacle comme ça, ça prend quatre ans à réaliser. J'ai fait des Cirque du Soleil qui prend deux-trois ans. Là, on est au-delà de tout ce que j'ai fait. Il faut aplanir le terrain, faire l'aqueduc, les décors. Donc il faut se décider là.

Une cicatrice vivante

Des collectifs d'opposants sont nés à Ver-sur-Mer, Sainte-Marie-du-Mont, et Carentan-Les-Marais. Craignez-vous des recours d'opposants ?

Je ne vois pas comment. On sait ce qu'on fait. On a un projet écoresponsable.

J'espère qu'on va finir par me faire confiance

Les opposants craignent aussi de faire venir "les marchands du temple". Est-ce un risque ?

Dans le temps, on avait pensé à une vitrine, un accueil avec une boutique de produits locaux, qui représentent bien la Normandie. Alors, on me dit "vous voulez faire de l'argent". Je réponds : comme tout le monde. On n'est pas découragés. On a notre projet écoresponsable, notre Hommage aux héros. J'ai rencontré des historiens à Carentan, Caen, en Grande-Bretagne pour être le plus précis possible et ne pas faire ce qu'on nous reproche, c'est à dire un spectacle rigolo. Je veux être respectueux de l'Histoire. L'an dernier, j'ai fait Bernadette de Lourdes. C'était compliqué car j'avais l'Eglise, les commerçants de Lourdes, etc. et j'ai dit au producteur que je voulais faire un projet historique, pas religieux. Je n'ai pas montré la Vierge. C'est l'histoire d'une petite fille de 13 ans qui dit voir quelque chose. Alors, quand les gens sont venus me voir, ils m'ont dit "on ne peut rien dire contre, il raconte l'histoire et ne prend pas position". J'espère que ce sera la même chose ici, qu'on va finir par me faire confiance.

C'est la deuxième fois que vous venez à Carentan. Que ressentez-vous ?

Je sens une cicatrice encore vivante. Je vous sens excessivement fragiles, explosifs quand on aborde le sujet. Il y a cicatrice même architecturale, qui fait que tu ne peux pas oublier. On le sent tout le temps. Et cette douleur, ça se met en scène. Mais tu ne peux pas le faire du Canada, ce n'est pas ma façon de faire. Je veux rencontrer des survivants de la Bataille de Normandie, parler avec des gens, savoir comment ils se sont sentis. C'est compliqué cette période : les Alliés débarquent, c'est les sauveurs mais en même temps ils tuent des membres de ma famille. Comment tu guéris une blessure comme ça ? Comment en parler ? ça me passionne.