L'hommage aux soignants lors du défilé Républicain du 14 juillet à Nice

C'est à tous les professionnels de santé que le maire de Nice, Christian Estrosi, s'est adressé ce mardi 14 juillet pour leur apporter la gratitude des "niçois". Il a cité les "pharmaciens, dentistes, chercheurs, laborantins, médecins, brancardiers, infirmiers, aides-soignants, chirurgiens" qu'il a remercié pour leur engagement, leur dévouement. Ce jour de fête nationale est aussi le leur et "tout Nice leur apporte sa reconnaissance".

Le maire de Nice a également cité les employés municipaux et métropolitains sur le pont pendant la crise du coronavirus, les commerçants de bouche, les livreurs, couturières, ceux qui ont accueilli les plus fragiles. Christian Estrosi se "réjouit que le Président de la République impose le port du masque dans les lieux clos" et appelle chacun à la responsabilité et à la solidarité.

Après une revue des troupes, l'honneur au drapeau français, le salut aux emblèmes de la gendarmerie, des médailles pour acte de courage et de dévouement ont été remises à des policiers en gendarmes. Quatre Alphajets ont survolé le ciel de Nice à deux reprises. La Marseillaise a été jouée. Au large, la frégate Le Capricorne, chasseur de mines de la Marine nationale était visible.

Le 14 juillet est une date particulière à Nice depuis le terrible drame de 2016 qui a frappé la ville et la nation entière. Les soignants déjà présents en urgence il y a quatre ans pour secourir ont donc une nouvelle fois été remerciés pour avoir soigné, sauvé, accompagné les malades de la Covid-19.

Christophe Leneuf, assistant en réanimation au Samu et Marc étudiant infirmier ont assisté hier à la cérémonie, émus :

Christophe et Marc Copier